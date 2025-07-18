快訊

不是電資醫牙！黃仁勳稱若重回20歲 他會改讀「這學科」看好下波浪潮

「倫理不明」台師大女足抽血爭議 教育部下通牒命開鍘周台英

女足抽血案延燒…台師大明首開記者會 教練周台英將親上火線說明

華新英國子公司擴產 拓全球航太與能源市場

中央社／ 台北18日電

電纜及不銹鋼廠華新麗華今天表示，旗下英國子公司Special MeltedProducts（SMP）17日舉辦擴產計畫揭幕儀式，正式啟動先進產線升級工程。將大幅強化華新在鎳基超合金的高階製程與產能布局，擴展在全球航太與能源關鍵應用市場的供應實力。

華新說明，此次擴產將增設真空熔煉與重熔設備（VIM、VAR、ESR），並導入高壓精鍛產線；預計完工後SMP的熔煉與鍛造量能將倍增，並建構鎳基超合金全生產流程的垂直整合能力。升級後的產線將聚焦航太引擎、次世代能源系統等極端環境下關鍵零件材料供應，鞏固SMP在高階製造供應鏈中的關鍵地位。

華新麗華董事長焦佑倫指出，SMP此次擴產升級是華新推動高階材料布局的重要里程碑。不僅擴增產能，更規劃於英國設立先進研發中心，厚植在材料科學及製程數位化的創新實力，建立華新在高值應用領域的技術護城河。

華新強調，此次擴產計畫已獲英國政府依產業發展政策核定支持，反映其對SMP製造實力與技術潛力的肯定。英國財政部暨商業貿易部投資部長葛斯塔夫松（Gustafsson）女爵出席SMP擴產揭幕儀式時表示，這項投資展現國際先進製造企業對英國製造實力的信心，與英國近期發布的現代產業戰略（ModernIndustrial Strategy）中推動航太、能源等產業升級的目標高度契合。

英國鋼鐵公會（UK Steel）執行長史戴斯（GarethStace）指出，SMP的擴產計畫代表業界對英國鋼鐵製造的信任，不僅創造高附加價值就業機會，也深化與勞斯萊斯（Rolls-Royce）等英國產業巨擘的合作關係，為推動高端製造業回流與重建英國供應鏈邁開關鍵一步。

華新指出，將持續以高階製程、全球布局與創新研發等策略為核心，推動不銹鋼與特殊合金事業升級，驅動下一階段成長與價值躍升。

英國 航太 布局

延伸閱讀

德總理訪英 簽80年來首份友好條約 有助重啟英與歐盟關係

拯救投票率… 英國擬修法 投票年齡18歲下修至16歲

英國男收3萬泰銖飛萬餘公里攜17公斤大麻 剛抵台就GG了

陳冠希英國被偷拍竟沒發火！情緒穩定 網驚：真的變了

相關新聞

中央社宅第2季1,470戶招租超搶手 吸逾9千件申請

中央社會住宅第2季共釋出1,470戶，吸引申請踴躍，7月9日截止前共收到9,322件申請案，預計10月9日舉辦公開抽籤，...

高雄港國際郵輪今年艘次成長近倍 喜迎郵輪經濟榮景

高雄港國際郵輪業務迎來亮眼成績！今年全年預報達107艘次，較113年59艘次大幅成長逾80%。而在下半年更將預計迎接71...

好市多創意料理風潮崛起 懶人逛一圈也能變身廚神

當消費者普遍將好市多視為「買多多、囤多多」的代名詞時，實際上某些高手已經開啟了另一種「懶人創意料理」的消費模式。最近網友...

SCFI運價指數連六跌！四大主要航線全下跌 遠東至美東線跌幅逾一成

美國對各國的對等關稅陸續出爐，全球的貨量還未見放量，運價指數連六跌！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於18日出...

華新麗華加碼投資英國 創台英夥伴關係新里程碑

華新麗華（1605）（以下簡稱華新）宣布其英國子公司 Special Melted Products（以下簡稱 SMP）...

華新麗華啟動 SMP 英國擴產計畫 聚焦航太與能源高值應用

華新（1605）18日公告，旗下英國子公司Special Melted Products 17日舉辦擴產計畫揭幕儀式，正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。