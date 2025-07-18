中央社宅第2季1,470戶招租超搶手 吸逾9千件申請

中央社會住宅第2季共釋出1,470戶，吸引申請踴躍，7月9日截止前共收到9,322件申請案，預計10月9日舉辦公開抽籤，最快12月1日起可正式入住。

原訂招租受理至7月初，因丹娜絲颱風與南部地區豪雨影響，國家住宅及都市更新中心考量申請人權益，將招租期限展延至7月9日。此次招租的四處社宅中，以台北市「萬華安居」最受關注，申請件數達4,381件，新北市「五谷好室A」有2,131件，桃園市「龍岡好室」624件，高雄市「崇實安居」則有2,186件。

目前國家住都中心已進入資料審查及通知補件階段，申請人可上「安居好室入口網」查詢進度。審查結果將自9月17日起陸續寄發，抽籤作業預定於10月9日公開辦理，中籤者可於10月下旬參與現場看屋或線上選屋。

為滿足國人居住需求，中央社宅實施常態性招租制度，每季定期公告新案，預估至今年底，全台社宅完工戶數將達4,593戶，持續擴大住宅供給，強化居住支持。