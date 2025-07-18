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岡山87期首件公辦都更案簽約 高市府與中央合作打造四百戶永續宜居宅

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高雄市政府18日辦理岡山區信義段46地號公辦都市更新案簽約典禮，由副市長林欽榮代表市府，與尚霖地產董事長鍾育霖正式簽署委託實施契約。全案總投資金額約31億元，將新建三棟14至17層的住宅大樓，導入社會住宅、綠建築、人本與綠色交通等多元機能，打造北高雄永續宜居的現代化住宅社區。

副市長林欽榮表示，岡山位於北高雄科技廊帶核心，市府近年積極打造新岡山行政中心、捷運RK1延伸線聯開案等重大建設，逐步形塑兼具產業、行政與生活機能的區域藍圖。本案市府攜手中央合作推動公辦都市更新，藉由活化串聯公有土地資源、提升土地利用效益，為地方注入轉型契機與發展動能。

基地座落大鵬九村生活圈核心，車程5至7分鐘可達岡山行政中心、岡山高醫與岡山車站，交通便利、生活機能成熟，具備居住與就業雙優勢。本案是由高雄市政府與中央國防部合作興辦都市更新案，透過都市更新容積獎勵機制，規劃共計409戶住宅單元，其中國防部取得101戶住宅單元及58席車位，市府取得48戶社會住宅及23席車位，展現市府落實居住正義、擴充社宅量能的政策決心。

都市發展局長吳文彥補充表示，本案建築全面導入銀級綠建築、智慧建築、耐震與無障礙設計等四大標章，整體規劃以人本導向為核心，基地周邊留設5至8米人行綠廊，且社區內設置約760坪綠意中庭與165坪街角廣場，串聯周邊公園系統，形塑開放通透、綠意盎然的宜居社區。本案預計明年中下旬動工，除補足岡山住宅需求，也將帶動大鵬九村及鄰近街廓整體更新，全面提升區域生活品質與都市風貌。

尚霖地產董事長鍾育霖表示，該公司為三嘉開發建築與尚發營造公司共同籌組，身為在地企業，團隊將全力配合市府推動節奏，並主動承諾多項公益回饋，包括認養基地東側公17公園、設置Uike電輔車站，並提供為期2年的免費接駁巴士服務，提升社區通勤便利與綠色運具覆蓋率，實踐企業參與城市永續發展的責任與承諾。

都市更新 岡山

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