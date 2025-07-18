桃園站前生活圈 CP 值高 信義房屋：未來還有捷運題材

桃園許多重劃區，近年來受到雙北客青睞，預售屋都已站上6-7字頭；而桃園火車站站前生活圈5字頭房價，少數產品還有3字頭房價，房價仍屬親民。信義房屋專家表示，從桃園火車站搭車到台北車站僅需30分車程，加上桃園火車站站前區域發展已久，生活機能便利，受到購屋族群青睞。

信義房屋三民店專員陳宥樺表示，前站商圈新成屋5字頭，但離火車站周邊有一段距離，若是要找3字頭的物件，可以尋找車程3-5分鐘，屋齡40-50年的華廈，或是往後站生活圈，尋找屋齡20年左右的物件，有機會找到3字頭房價物件。

陳宥樺表示，桃園站前生活圈最大優勢是集結台鐵、捷運綠線、捷運棕線，是全桃園軌道建設最多的區域，區域內住宅區與商業區混雜，有屋齡較高的社區大樓，也有辦公大樓，因商圈發展較早，站前百貨公司、傳統市場俱全，食衣住行生活機能都很完善，採買方便，站前也有設朝陽徒步街，供民眾散步、騎單車。

陳宥樺觀察，目前的單總價行情，屋齡10年內新股大樓單價50-54萬左右，而屋齡15-20年的社區大樓則單價接近50萬；購屋族群以在地族群居多，近年來也越來越多雙北的外溢族群，這些族群大多沒有交通工具，偏好使用火車等大眾運輸，就會選擇在桃園站前生活圈購屋；

捷運議題持續發酵中，雖然離通車仍需幾年，但當地居民都很期待未來桃園火車站可以透過捷運綠線銜接機場捷運，大幅減少到桃園機場的車程，陳宥樺舉例，近期已有購屋族群看中交通議題，在前站商圈置產，等待未來商機。