超越疫前高點 港務公司估今年郵輪旅客達111.9萬人次

台灣郵輪市場疫後強勢回彈。港務公司預估2025年全台郵輪旅客人次將達111.9萬人次，正式超越疫情前105萬人次的高點，成長逾6%。雖整體靠港艘次略少於疫前的671艘，但平均載客人數明顯攀升，顯示郵輪大型化與外籍掛靠港趨勢正帶動台灣港群快速回暖。

根據港務公司統計，2025年預估掛號港艘次達271次，較疫情前的175次成長逾五成，代表外籍郵輪來台靠港比例大幅拉升，反映台灣觀光吸引力持續擴大。其中基隆港表現尤為亮眼，全年旅客預估達92.38萬人次，較去年的76.8萬人增幅超過20%。

儘管郵輪艘次總數略降，卻反映「船大人多」的新常態。地中海郵輪旗下的「地中海榮耀號」於6月13日停靠基隆港，單次載客突破5,500人次，不僅創下該船亞洲區歷來最高載客紀錄，也刷新台灣接駁郵輪旅客的歷史數據，突顯市場對大型郵輪的高度接受度與需求。

港務公司行政副總經理高傳凱表示，對於郵輪旅客人次快速增長的原因，首先，疫後旅遊需求強勁回升，郵輪具備交通與住宿整合的旅遊優勢；其次，郵輪業者疫後積極重啟與拓展航線，地中海郵輪、星夢郵輪等大型業者重返基隆，提供多元航程選擇；第三，政府推動國際行銷與獎勵措施，提升台灣作為國際郵輪中繼站的競爭力，特別是針對外籍旅客的獎勵方案與港口接待升級，帶動Fly-Cruise與母港雙向成長。

高傳凱說，疫情期間，台灣港區持續投資改善設施、強化岸上體驗，為郵輪業復甦奠定基礎。解封初期，港務公司即啟動東北亞、東南亞與歐洲三線行銷計畫，積極拜訪國際郵輪公司，包括地中海郵輪、三井、MYK等，成功爭取航線重啟與新航部署，成效已逐步浮現。

除了艘次與人次成長，Fly-Cruise（搭機搭郵輪）市場亦明顯擴大。高傳凱說，2025年預估外籍旅客Fly-Cruise人次達5.6萬人，較疫情前（2.45萬人）幾乎倍增，成為帶動台灣國際郵輪能見度的重要推手。也將持續針對高外籍搭乘比例的船次提供每人百美元獎勵，強化國際行銷誘因。

高傳凱說，進一步觀察亞洲郵輪市場，台灣仍穩居第二大市場，僅次於中國大陸，超越日本、韓國等鄰近國家。日、韓郵輪旅遊以內海航線為主，出國型航程相對有限，反觀台灣在港口資源、地理位置與岸上行程整合上具優勢，加上新興港點如蘇澳、花蓮投入掛靠運作，有望擴大市場容量與航線多元性。

展望未來，港務公司將持續推動雙母港模式與多港協同作業，結合航空與海運運能，強化「海空串聯」的旅遊型態。隨著國際航線回歸與旅遊信心提升，台灣郵輪市場可望加速邁向下一波成長高峰。