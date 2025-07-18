Uber Eats 7月再砍外送員行程費 強調是將部分獎勵轉為基本費

Uber Eats近期在台灣連續調整各種費率，傳出7月底調整外送員行程費，也引爆外送員的抗議。Uber Eats提出聲明表示，重視與每位外送夥伴的長期合作，日前已經主動通知外送員，即將有行程費用的調整。此次調整目的絕非調降，而是將部分趟次獎勵轉為基本費用，以回應長久以來外送員的期待。

Uber Eats在5月底才因調整Uber One會員的方案內容，調高生鮮雜貨及其他非餐點的免外送費門檻、調降服務費折抵優惠，以及取消延遲補償機制，被視為變相漲價，引發用戶不滿和退訂潮，也讓台北市法務局表示，要與Uber Eats進行協調。

Uber Eats表示，此一更新也將使外送報酬更即時反映地點、時間、距離與訂單複雜度等實際情況，使外送體驗更有效率。「我們了解各界對於行程費用的變化相當關心，也有不同解讀，我們完全理解與尊重。我們一直積極與主管機關保持溝通，也會持續傾聽每位外送合作夥伴的聲音，不斷優化平台運作與合作體驗，同時維持外送合作夥伴所重視的工作彈性與自由。」