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國產建材推高彈性混凝土 搶攻AI廠辦市場

中央社／ 台北18日電

國產建材董事長徐蘭英表示，為了因應AI廠辦高耐震性能需求，今天發表「高彈性模數混凝土」，目前已供應科技大廠於高雄園區的先進製程廠辦；對下半年展望，她表示，限貸令確實影響房市，不過大型建商仍有推案，只是較為趨緩，她採審慎樂觀以對。

國產建材今天舉辦「混凝土應用前瞻技術研討會」。徐蘭英表示，今年全球進入AI科技新紀元，政府也推動4年投入新台幣1900億元的AI新十大建設，相關科技大廠更帶領產業鏈，在全台鋪天蓋地興建高端且耐震的先進廠辦，國產建材因應AI廠辦需求，成為「高彈性模數混凝土」生產供應業者，讓混凝土可有高端低碳、更具彈性等特性。

她表示，預計未來興建的先進製程廠辦，包括竹科寶山二期、中科二期、嘉義科、南科、高雄楠梓園區等都可望應用，相關的科技產業鏈也都有機會採用。

至於關稅外溢政策是否影響企業在建廠等資本支出上的決策，她認為，科技業者應不至於因此受影響，仍會持續推動擴廠計畫。

談到下半年，她表示將謹慎以對，目前大型建商仍有推案，只是比較趨緩。而房市受限貸令影響，以往可能一個月可賣出多戶，現在一個月賣不到一戶；且因建材成本仍高，包括水泥漲價，爐石最近也供給吃緊，建商難以降價，如果央行未來有合理的鬆綁，希望有機會促進房市。

國產建材去年與崇越集團子公司建越科技，合資成立重置資源科技，她說，目前雖然小幅虧損，但因接了很多科技廠房再生的原料，今年第3季起有望轉虧為盈。

另外，發展ALC輕質磚與板材等產品的國宇建材，歷經3年多耕耘，徐蘭英說，未來不排除上市櫃，不過希望有更穩定獲利，加上現在又投入一些減碳作為，推出低碳產品，有一定市場與市占率後，再做上市櫃的準備。

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