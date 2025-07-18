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SCFI運價指數連六跌！四大主要航線全下跌 遠東至美東線跌幅逾一成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數連六跌。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連六跌。示意圖／ingimage

美國對各國的對等關稅陸續出爐，全球的貨量還未見放量，運價指數連六跌！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於18日出爐，指數下跌86.39點至1,649.9點，周跌幅4.98%；四大主要航線全部下跌，遠東到美東線運價跌幅逾一成。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,142美元，較前一期下跌52美元，跌幅達2.37%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,612美元，較前一期下跌560美元，跌幅13.42%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,079美元，較前一期下跌20美元，周跌幅0.95%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,528美元，較前一期下跌139美元，周跌幅5.21%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌9美元，跌幅1.99%；遠東到日本關西、遠東到日本關東TEU(20呎櫃)較前一周分別上漲1美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)與前一期持平。

日本

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