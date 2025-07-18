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北基與三地能源組織重組 新設嘉佑能源整合儲能事業

中央社／ 台北18日電

北基與重要轉投資子公司三地能源今天雙雙停牌，下午召開重大訊息記者會，宣布組織架構重組，新設立子公司「嘉佑能源」，並將原本公司旗下的儲能事業群以分割方式移轉予嘉佑能源，希望藉此整合儲能事業。

北基國際財務部副總經理韓佳憲今天表示，為進行組織重組及專業分工，以提高市場競爭力及集團整體營運布局，旗下持股68.25%的子公司三地能源，今天董事會決議通過將儲能事業群，以分割方式移轉予新設子公司「嘉佑能源」。

三地能源總經理趙家緯補充表示，此次分割標的，包括三地能源持有的亨豐能源公司、綠悠能源公司、嘉昕能源公司及盛大儲能科技公司4家儲能子公司長期股權。

三地能源指出，分割標的淨營業價值為新台幣13.54億元，經考量前述營業價值後，嘉佑能源預計增資13.54億元，以每股價格10元，發行新股1.35億股予三地能源股東作為對價，三地能源原股東每1股換發嘉佑能源新股1股。

三地能源表示，分割案擬於9月4日提請股東臨時會討論，分割基準日暫訂12月3日。配合分割案，三地能源將辦理減資13.54億元，減資比例約41.8389%。

嘉佑能源作為新設公司，將發行新股予三地能源股東做為對價。分割之後，由嘉佑能源整合儲能事業，三地能源後續將繼續專注於光電事業群，以及拓展電動車充電、綠電等業務發展。

韓佳憲強調，嘉佑能源為北基公司設立並持股68.25%的子公司，因分割而持有嘉佑能源的股權金額，與三地能源分割的儲能業務營業價值相等，其儲能業務營運亦均正常運作，北基全體股東權益均不受影響。

股東臨時會 總經理

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