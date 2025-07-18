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華新麗華加碼投資英國 創台英夥伴關係新里程碑

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

華新麗華（1605）（以下簡稱華新）宣布其英國子公司 Special Melted Products（以下簡稱 SMP）在英國南約克郡（ South Yorkshire）雪菲爾（Sheffield）針對英國鋼鐵及先進製造業的重大投資計畫，包括購置高端製程熔煉及鍛造設備、擴建現有廠區，以拓展航太與能源材料產品線，初步預計截至 2028 年將創造超過 200 個高技術職缺。

17日英國財政部暨商業貿易部投資部長 Gustafsson 女爵，在英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）、英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester）等人陪同下，一起造訪了 SMP 位在雪菲爾的廠區，慶祝台英合作再添成功案例。

華新2024年收購英國高端特殊鋼暨鎳基超合金大廠 SMP，2025年 3 月又與 SMP 共同投資源自英國雪菲爾大學先進製造研究中心的 AML Sheffield（Advanced Manufacturing (Sheffield) Ltd）。AML 曾獲 2024 英國皇家企業創新獎（King’s Award for Enterprise in Innovation），是全球航太、國防、核能及能源等產業的關鍵供應商，為國際知名企業如勞斯萊斯（Rolls-Royce）、西門子能源（Siemens Energy）提供先進零組件加工服務。

華新本次在英國的投資，橫跨航太、鋼鐵、核能等多項關鍵領域，不僅呼應英國近期發布的《現代產業戰略》（Modern Industrial Strategy）中對於先進製造和高成長型產業的重視，也和 Deloitte 最新財務長調查結果顯示——英國為全球最受青睞的投資目的地之一不謀而合。

英國財政部暨商業貿易部投資部長 Gustafsson 女爵表示，《現代產業戰略》致力為英國的未來產業創造高薪工作，並形容本次投資「展現出對雪菲爾世界級製造業的高度信賴，與英國的發展願景完美契合。」

她也提到：「預計在今年稍晚發布的《鋼鐵戰略》（ Steel Strategy ），將進一步說明我們將採取哪些支持措施，促進英國的鋼鐵產業發展並鼓勵類似投資。我們也期待聽取華新麗華在英國的拓展計畫，攜手實現英國政府的《變革計畫》（Plan for Change）。」

英國在台辦事處代表包瓊郁表示：「我們很高興支持華新麗華投資英國先進製造及能源產業，此舉不僅呼應英國近期發表的《現代產業戰略》，更為台英投資與貿易夥伴關係樹立新的里程碑。英國擁有全球領先的研發實力，學術研究發表量全球第三，創新生態系也名列世界前五——奠定在這些優勢上，我們期待能夠進一步深化台英商業關係，讓英國成為台灣企業的最佳投資地。」

華新麗華董事長焦佑倫表示：「英國擁有台灣所無法比擬的全球航太、能源、核電等龐大市場。此次投資不僅是 SMP 發展歷程中重要的里程碑，更展現了華新麗華全球化布局的堅定決心。展望未來，我們計畫於英國設立研發中心，進一步強化材料及數位技術創新實力，同時深化與歐洲市場的合作關係，攜手推動產業升級與永續發展。」

華新麗華 英國

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