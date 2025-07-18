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華新麗華啟動 SMP 英國擴產計畫 聚焦航太與能源高值應用

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
今年6月29日英國商業貿易部訪台拜會華新麗華，圖左三為華新麗華董事長焦佑倫、圖右三為英國商業貿易部貿易政策部長Douglas Alexander。圖／華新麗華提供
今年6月29日英國商業貿易部訪台拜會華新麗華，圖左三為華新麗華董事長焦佑倫、圖右三為英國商業貿易部貿易政策部長Douglas Alexander。圖／華新麗華提供

華新（1605）18日公告，旗下英國子公司Special Melted Products 17日舉辦擴產計畫揭幕儀式，正式啟動先進產線升級工程，該計畫將大幅強化華新在鎳基超合金的高階製程與產能布局，進一步擴展其於全球航太與能源關鍵應用市場的供應實力。

華新麗華指出，此次擴產將增設真空熔煉與重熔設備（VIM、VAR、ESR），並導入高壓精鍛產線；預計完工後將倍增SMP的熔煉與鍛造量能，並建構鎳基超合金全生產流程之垂直整合能力。升級後的產線將聚焦航太引擎、次世代能源系統等極端環境下之關鍵零件材料供應，鞏固SMP在高階製造供應鏈中的關鍵地位。

華新麗華董事長焦佑倫指出，SMP此次擴產升級是華新推動高階材料布局的重要里程碑，不僅擴增產能，更規劃於英國設立先進研發中心，厚植在材料科學及製程數位化的創新實力，建立華新在高值應用領域的技術護城河。

此外，該計畫已獲英國政府依產業發展政策核定支持，反映其對SMP製造實力與技術潛力的肯定。

英國財政部暨商業貿易部投資部長Gustafsson女爵於出席SMP擴產揭幕儀式時表示，這項投資展現了國際先進製造企業對英國製造實力的信心，亦與近期發布的「現代產業戰略（Modern Industrial Strategy）」中推動航太、能源等產業升級的目標高度契合。

英國鋼鐵協會總裁 (UK Steel) Gareth Stace亦指出，SMP的擴產計劃代表業界對英國鋼鐵製造的信任；它不僅創造高附加價值就業機會，也深化與Rolls-Royce等英國產業巨擘的合作關係，為推動高端製造業回流與重建英國供應鏈邁開關鍵一步。

華新麗華表示，將持續以高端製程、全球布局與創新研發等策略為核心，推動不銹鋼與特殊合金事業升級，驅動下一階段成長與價值躍升。

華新麗華股份有限公司成立於1966年，致力電線電纜、不銹鋼、資源事業、地產開發及再生能源領域，為大中華區電線電纜與不銹鋼產業領導廠商，至今已發展成為高科技及能源投資之跨國企業集團。

圖左至右依序為Dr Gareth Morgan, Managing Director, AML、Andy Richardson, CEO, Special Melted Products、華新麗華董事長焦佑倫、Baroness Poppy Gustafsson, Minister for Investment 英國財政部暨商業貿易部投資部長 Gustafsson 女爵、Oliver Coppard, South Yorkshire Mayor 南約克郡市長、 華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡 、Massimiliano Burelli, CEO, Cogne Acciai Speciali。圖／華新麗華提供
圖左至右依序為Dr Gareth Morgan, Managing Director, AML、Andy Richardson, CEO, Special Melted Products、華新麗華董事長焦佑倫、Baroness Poppy Gustafsson, Minister for Investment 英國財政部暨商業貿易部投資部長 Gustafsson 女爵、Oliver Coppard, South Yorkshire Mayor 南約克郡市長、 華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡 、Massimiliano Burelli, CEO, Cogne Acciai Speciali。圖／華新麗華提供
華新麗華旗下英國子公司Special Melted Products 17日舉辦擴產計畫揭幕儀式，正式啟動先進產線升級工程，圖左為華新麗華董事長焦佑倫、圖右為英國財政部暨商業貿易部投資部長Gustafsson女爵。圖／華新麗華提供
華新麗華旗下英國子公司Special Melted Products 17日舉辦擴產計畫揭幕儀式，正式啟動先進產線升級工程，圖左為華新麗華董事長焦佑倫、圖右為英國財政部暨商業貿易部投資部長Gustafsson女爵。圖／華新麗華提供

華新麗華 英國

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