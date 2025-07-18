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同業傳將漲價題材與開拓 AI 效益放大 法人看好金居受惠

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
金居董座暨總座李思賢。記者尹慧中攝影
金居董座暨總座李思賢。記者尹慧中攝影

PCB族群上游材料持續獲得市場關注，在同業傳將漲價題材與開拓AI效益放大，法人看好金居（8358）受惠持續成為亞洲唯二兩家獲利的銅箔材料商，另一家為日系供應大廠，營運穩健下可應對成本墊高、夏季電價與匯率影響。

金居長期內部訂下要穩健獲利，近期匯率、夏季電價皆為不利因素，不過，法人看好，金居受惠於高階產品配合AI效益放大在AI伺服器供應鏈轉順後有助下半年營運。

金居今年召開股東會後，前董座宋恭源順利交棒總座李思賢。李思賢目前並兼任金居董座。

宋恭源日前並提到11年以來和李思賢相處的經過以及個人兩大承諾，不賤賣金居股票以及金居小而美穩定獲利的策略，金居是唯二賺錢的銅箔廠商，另一家是日本廠商。

宋恭源先前說，大陸競爭者在補貼政策下惡性競爭，不曉得還會幾年，因為大陸銅箔廠肯定會走上很大倒閉潮。

宋恭源先前在股東大會上也說，金居針對AI最先進銅箔發展推進，李思賢不分白天晚上都在工作，甚至半夜跑到工廠看，早上也4-5點親自去工廠看化學變化與參數，後續廠區並計畫運用數據導入AI加速新品開發更上一層樓。利用此機會和各位股東報告，金居未來只會比現在更好，謝謝各位股東董事11年來支持與致意。

金居 股東會 AI

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