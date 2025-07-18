高端客搶進七期！聯聚玉衡均價破百萬、新豪辦將登場

政策壓抑下，住宅市場盤整，不過台中商辦市場仍展現穩健成長力道。看好後市，聯聚建設今宣布將於今年第4季推出第三棟頂級商辦「聯聚中衡大廈」。

根據近期對上市櫃法人與企業高階主管的調查，有32%表示將提高商辦配置比重，另據市調機構統計，2025年第1季台中預售商辦交易明顯增溫，其中七成集中於七期。

聯聚先前面對七期可開發地日漸稀少，即積極布局關鍵地段，以「傳承」為設計核心，打造兩棟七期豪辦作品，其中包括為台灣隱形冠軍企業打造的首棟「聯聚中雍大廈」，以及與日本建築大師隈研吾合作的「聯聚中維大廈」。

第三棟頂級商辦「聯聚中衡大廈」，樓高37層，規劃60至130坪彈性格局，個案攜手義大利建築團隊ACPV Architects操刀全案建築與空間設計，由聯聚建設與ACPV Architects雙品牌融合西方美學與東方哲思，打造具國際規格與高度識別性的地標級建築。

商仲業者指出，台中市公司總數近五年成長逾15%。在地產業動能與國際企業進駐雙軌並進下，「聯聚中衡大廈」提供具高度辨識度的企業門面，也滿足資產配置、尚未公開即吸引重視品牌形象與長期資產配置的企業客群青睞。

除了商辦外，房仲業者表示，儘管景氣氛圍保守，台中高端住宅市場仍有亮點，如聯聚建設主打捷運路網與建設品牌，推出高端住宅「聯聚玉衡大廈」、以及子品牌「理仁泰舍」，也吸引資產配置型及追求住宅品質買方關注。

業者表示，隨著台中捷運綠線開通三年，藍線於今年6月動工，橘線也啟動籌備，台中正快速進入「軌道成網」的新時代。捷運成網，吸引更多高資產客群鎖定品牌建商置產。

其中豪宅一哥聯聚建設近期推出的「聯聚玉衡大廈」，位於七期市政核心，面秋紅谷公園，鄰捷運藍線預定站點，

基地面積達1,838坪，採雙塔設計，規劃1,100坪綠化花園，打造51層中台灣最高住宅大樓，全案均質62坪、每戶皆享14.5米面寬、根據實價登錄資料，聯聚玉衡成交均價破百萬，寫下台中新紀錄。

聯聚子品牌理仁建設推出的「理仁泰舍」，為首度進軍北區的高端捷運宅代表作，步行即可抵達綠線與橘線交會的文心中清站，個案為45坪均質住宅，訴求延續聯聚品牌對居住美學與建築比例的講究，為當代家庭打造質感日常。