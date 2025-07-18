交屋族要剉了！今年前5月使照量創新高、搶房貸恐殺紅眼

內政部統計月報資料顯示，今年1-5月住宅使照量達5.5萬戶，創2006年有統計以來新高。永慶房屋指出，2018年起建商開始大量推案，去年開始進入大量完工階段，預料未來一、二年仍是使照高峰，將迎來大量交屋潮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍示警，在目前房貸緊縮與第七波選擇性信用管制之下，大量的交屋潮湧現恐面臨即將交屋，但貸款成數不如預期的狀況，購屋者面臨資金調度壓力明顯升高。

觀察近20年來1-5月住宅使照量，2025年前五月住宅使照量以55,347戶居冠，其次是2024年的53,665戶，而2024、2025年也是近20年來唯二突破5萬戶的年份。

對比2018年以後每年都有逾10萬戶以上的建照數量來看，恰巧是台商回流、疫情後貨幣寬鬆所創造的房市多頭時期，而疫情期間因缺工、缺料導致工期拉長、興建時程延宕，完工交屋時間遞延，因此，自2024年開始，新成屋落成、交屋也步入高峰期，預期今年全年使用量有望突破去年。

以七大都會區來看，今年1-5月住宅使照量以桃園市的11,725戶最多，其次則是台中市的9,459戶，新北市則以9,324戶名列第三。

若與2024年同期相比，則以新北市量增25%最多，桃園市則以22%居次，兩大都會區均年增逾二成，交屋量能最大。從使照量來觀察，有科學園區題材或是大型重劃區開發的都會區吸引建商搶進推案，仍是使照量較大的區域。