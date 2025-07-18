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交屋大潮來了！前五月使照爆量破5.5萬戶 創20年新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

交屋大潮來了，據內政部最新統計，今年前五月使照爆量，首度突破5.5萬戶大關，達5萬5,347戶，年增3.1%，創2006年有統計資料以來、近20年來新高，永慶房屋指出，受惠於2018年以來建商大量推案，從去年開始龐大預售推案進入完工階段，預料未來1、2年仍是使照高峰，今年全年使用量有望再創新高。

進一步觀察近20年來前五月住宅使照量，今年前五月住宅使照量以5.5萬戶居冠外，其次則是2024年的5萬3,665戶，而2024、2025年也是近20年來唯二突破5萬戶的年份。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，對比2018年以後每年都有逾10萬戶以上的建照數量來看，恰巧是台商回流、疫情後貨幣寬鬆所創造的房市多頭時期，而疫情期間因缺工、缺料導致工期拉長、興建時程延宕，完工交屋時間遞延，因此自2024年開始，新成屋落成、交屋也步入高峰期，預期今年全年使用量有望突破去年。

若以七大都會區來看，使照量較大的縣市落在新北市、桃園市、台中市，今年前五月使照量均超過9,000戶，其中以桃園市的11,725戶最多，其次則是台中市的9,459戶，而新北市則以9,324戶名列第三。

若與2024年同期相比，則以新北市量增25.3%最多，桃園市則以22.0%居次，兩大都會區均年增逾二成，交屋量能最大。陳金萍指出，從使照量來觀察，有科學園區題材或是大型重劃區開發的都會區吸引建商搶進推案，仍是使照量較大的區域。

不過，陳金萍提醒，在目前房貸緊縮與第七波選擇性信用管制之下，大量的交屋潮湧現恐面臨即將交屋，但貸款成數不如預期的狀況，購屋者面臨資金調度壓力明顯升高，因此建議潛在交屋者應提前審視自身信用條件、家庭財務規劃，最好準備充足資金，並詢問多家銀行房貸業務諮詢，及早確認貸款條件，根據自身資金狀況，規劃最適合的資金調度與貸款策略，才能避免資金不足帶來的交屋違約風險。

歷年1-5月住宅使照量前三名。資料來源／永慶房屋研展中心
歷年1-5月住宅使照量前三名。資料來源／永慶房屋研展中心
歷年1-5月住宅使照量變化。資料來源／永慶房屋研展中心
歷年1-5月住宅使照量變化。資料來源／永慶房屋研展中心

疫情 房貸

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