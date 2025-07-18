日本大地震預言過後… 旅天下「日本團」進單量比過往成長3成

「2025台北國際夏季旅展」18日開跑，旅天下聯合國際旅行社發言人許哲郎表示，日本大地震預言過後，近期日本進單量增加，更創下歷史單日最高進單量，單日進單量比過往成長3成。

許哲郎表示，2025下半年新增國定連假，帶動旅遊規劃的彈性與頻率，看準連假帶動旅遊動能，加重布局下半年與明年市場，即日起至7月31日啟動夏季線上旅展，並將於7月18日至21日參與2025年STE台北國際夏季旅展，以「10在好玩，旅天下帶你飛」為主題，祭出「清倉一口價、早鳥最高折1.5萬元、揪人優惠、STE現場搶購」四大好康。

許哲郎指出，旅天下推出各項優惠，包括長程線最高折1.5萬、短程折3,000元，還推出市場最低價產品，優惠產品包括北海道2萬元起，杜拜土耳其優惠，北歐極光優惠折價1.5萬元。

隨著出國旅遊自解封後已經連續熱絡二年多，市場擔心需求會開始降低團費會跟著降價，許哲郎進一步指出，匯率升值後，日、韓出國意願直線增加，出國旅遊淡、旺季價格變化會很大，但還是會有各項優惠行程，消費者提前布局還是有機會撿到好康。