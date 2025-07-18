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和泰集團小金雞車美仕 打造溫暖永續品牌力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
車美仕總經理劉傳宏(右二)與北科大教授及車隊隊長合影。業者提供
車美仕總經理劉傳宏(右二)與北科大教授及車隊隊長合影。業者提供

和泰集團持續深化對永續發展與社會公益的投入，旗下重要汽車零組件大廠車美仕積極跟進，響應集團「與美好台灣同行」的核心理念。車美仕支持青年學子，投入教育資源發揮正向影響力，2025年聚焦青年學子扶持、文化傳承與公益參與三大面向，推動多項公益計畫。

車美仕展現對社會長期投入的承諾與行動力，長期關注青年人才發展，今年全年度提供「僑生獎學金」與「論文獎學金」共計30萬元，協助學子投入學術與研究發展，同時也捐助50萬元支持「北科大方程式賽車隊」，鼓勵學生團隊透過技術實作與參加國際賽事、拓展視野。

落實產學合作人才培育、實習就業，持續推動大學生有薪實習計畫，招募對汽車產業具熱情的大三、大四學生，提供獨特的職場導師經驗傳授與專案實作機會，本計畫自2018年至2025年間，已成功錄用27名學生，落實企業對年輕世代的實質支持。

和泰集團自2022年啟動「原夢代表隊」公益計畫，車美仕今年再度捐贈50萬元予新竹縣尖石鄉嘉興國小的泰雅族兒童合唱團，支持其代表台灣參加今年於東京舉辦之國際合唱大賽。

近年來，嘉興國小合唱團在和泰集團的支持下，屢獲國內外獎項，2024年8月於義大利安德烈·德爾·委羅基奧國際合唱比賽榮獲六大獎項，期許嘉興國小在國際舞台上繼續發光發熱，成功讓世界看見台灣，也看見原住民文化的深厚底蘊與生命力。

不僅積極投身公益行動，車美仕也極力打造照顧員工、實踐永續的幸福職場。憑藉在社會責任、福利制度與人才發展等面向的卓越表現，榮獲2025年《工商時報》首屆台灣幸福企業評鑑「大型企業優質獎」，該獎項由九名產學界專業評審與三階段評選作業，全面評估企業的幸福指數。

車美仕長期致力於員工關懷、工作環境優化與正向企業文化，展現企業由內而外推動永續的核心精神，未來將持續投入教育、文化與弱勢關懷等面向，攜手年輕世代與社會大眾，用實際行動支持改變世界的夢想，共同打造更溫暖、更具永續價值的社會。

職場 獎學金

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