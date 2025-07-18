Global Mall 暑假檔期買氣升溫最高回饋6% 跨世代三大車展吸睛

不受關稅、出國潮影響，Global Mall今年上半年業績增長達5%，接力為下半年成長動能衝刺，力拼暑假消費熱潮，「SUMMER WORKSHOP」檔期推三大超值攻略，加碼祭線上線下同累高回饋、跨店漫遊同樂抽獎、會員獨享限定好康，回饋力道更甚歷年暑假檔期，開檔以來也帶動買氣、人氣持續升溫。

廣受好評的「夏日卡有利最高6%回饋」活動，今年再升級，擴大全通路同累、合作銀行高達十家，即日起至8月31日，會員可於全台實體八店及環球Online同步累積消費，刷指定銀行信用卡單卡累計滿15,000元享4%回饋、滿30,000元享5%，使用Global Mall聯名卡再加碼1%，最高可享6%回饋。

另，因應暑假出遊熱潮，車站店-板橋車站、南港車站與新左營車站同步推出「車站漫遊三重送」，跨店累計消費滿額即可兌換好禮、享點數加倍贈與抽韓國機票。同時全台八店也祭出「會員限定點數加倍贈」，即日起至8月17日單筆滿2,000元，一星會員加贈50點，二、三星會員加贈100點（原100元贈1點），最高相當於5倍回饋，再搭配13家銀行滿額禮、6大電支回饋，以及休閒服飾、涼夏家電、防曬保養品、親子玩具等優惠7折起，加上以跨世代夢想車展為主軸，力推三大主題「迷你小車模型收藏展」、「經典鐵道模型展」、「極速超跑展」，打造跨世代記憶，預計暑期整體業績成長10%。

去年暑假重新回歸，廣受好評的「夏日卡有利」活動，今年再度加碼升級，擴大線上線下全通路同累，打造無縫消費體驗，合作銀行更高達十家。自6月底搶先開跑以來，帶動刷卡消費業績較去年同期成長3%，會員即日起至8月31日，可於全台實體八店及環球Online同步累積消費，單店或跨店，甚至線上線下消費刷指定銀行信用卡都能同時累計，單卡累計滿15,000元享4%回饋、滿30,000元享5%，使用Global Mall聯名卡再加碼1%，最高可享6%回饋。合作銀行包括中國信託銀行、玉山銀行、星展銀行、聯邦銀行、滙豐銀行、國泰世華銀行、台新銀行、台北富邦銀行、合作金庫銀行、彰化銀行。

每年備受期待的「小小暑假體驗營」再度登場，今年暑假《F1電影》席捲全球，加上正值旅遊旺季，鐵道承載著許多旅行美好回憶，因此Global Mall以「跨世代夢想車展」為主軸，力推三大主題，一起回溫美好時代，包括「迷你小車模型收藏展」一口氣集結超過600台的日本知名合金小車各式車款，像是經典復古老車、超跑款及警車、工程車紀念款等，邀集親子共遊微型車世界。

同時身為擁有全台最多車站型商場，為了讓大小朋友感受鐵道魅力，也共同推出「經典鐵道模型展」，展出多座擬真微型車站模型，重現台灣鐵道風華，喚起跨世代記憶，彷彿踏上一場環島鐵道之旅。