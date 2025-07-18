錢去哪了？全民普發1萬元再掀論戰…《聯合》粉絲團炸鍋：追問超徵流向、舉債合理嗎

「普發1萬元」議題再度引爆網路熱議，《聯合新聞網》粉絲團湧入大量留言，民眾聚焦超徵稅收去向、政府舉債發現金是否合理，留言區正反聲音持續交鋒，顯現社會分歧與民意沸騰。

原始新聞針對普發現金1萬元是否需要舉債，引發政府帳目透明度爭議。許多網友質疑，過去疫情特別預算明明有1,800億來自前年度結餘、2,000億為舉債，「都寫得很清楚」，如今卻說預算用光、必須再舉債，讓民眾感到困惑與不滿。也有留言指出，當年普發6,000元時同樣靠舉債，質疑政府財報處理邏輯混亂，甚至有人認為「政府帳務黑箱」恐影響金融市場信心。

不過，也有部分聲音認為，國家預算與公司財報邏輯無法直接類比，「特別預算本就會先用前一年度結餘，超徵是超出預期的稅收」，不該以商業角度看待國家帳務。支持者強調，政策需依法編列，不能「想發就發」。

對於原PO質疑政府超徵用途，多數留言一面倒批評與追查，認為現有預算遭到貪污或挪用，質疑監督機制失靈。網友留言「所以超徵的錢都被吃乾抹淨了嗎，檢調是不是該動起來了吧」、「原來最大的詐騙集團，就是民進黨政府」、「發給人民就舉債。給自己人就不用」、「錢都一起貪光了，就算被抓到，他們一路鋪來的輕判就是在等這一刻」、「國庫沒錢，支持查帳」、「因為普發現金沒機會貪污」、「錢都貪完了沒錢給百姓了」、「普發不是因為超收稅金嗎？為何還要舉債，那超收的稅金又被行政院私自挪用去哪裡了，還是已經...」。

也有部分網友以預算法規或政府財政運作角度回應，認為相關預算本就難以預先規劃，部分程序已依規執行「只能說太複雜了，搞得讓人很難查證即可」、「特別預算通常在編的時候就會列財源了，超徵如其名，就是超出預期的稅收，這除非你能在編預算夢到？不」、「所以當初疫後特別預算3800億，才會說先用前年度歲計賸餘1800億支出，這筆預算都已經定了」。

最後也有部分網友以嘲諷語氣表達無奈，認為政黨攻防讓人民厭倦，甚至質疑執政正當性「發錢理由歷年來最爛」、「說謊了 就要一直說謊 或者用更多的謊來圓」、「有錢搞罷免沒錢普發現金」、「你不能一邊說『依法行政』，一邊拒絕執行立法院通過的法案」。