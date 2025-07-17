泰山75周年陪你啟程最高10萬圓夢金

看準這波人生轉換契機，泰山企業（1218）旗下「Cheers氣泡水」今夏以「為將來的旅程，Cheers！」為主題，推出畢業季限定活動《Cheers！換乘人生創意許願賽》。活動鼓勵全台應屆畢業生與25至30歲青年，以創意短影音或圖文設計形式，留下屬於人生轉換期的紀念時刻與心聲，參賽者更有機會獲得最高新台幣10萬元的圓夢金，一起為未來的自己舉杯。

在正值畢業季，人力銀行調查指出，高達78.2%的社會新鮮人已經提前展開求職行動，顯示年輕世代對於就業規畫展現出更積極的態度。

以清新藍綠色系包裝擄獲年輕族群目光的「Cheers氣泡水」，持續展現青春朝氣與品牌魅力。根據2024年尼爾森市場調查，泰山氣泡水已蟬聯5年市占冠軍。迎接泰山企業75周年，Cheers氣泡水首度舉辦「為將來的旅程，Cheers！換乘人生創意許願賽」，祭出最高10萬元獎金，邀請年輕世代勇敢表達人生轉乘期的心聲，並實際提供啟程新階段的能量與資源。

首屆「Cheers！換乘人生創意許願賽」活動倒數徵稿，活動至2025年7月31日截止，邀請兩大族群踴躍參與。第一組為應屆大專院校與研究所畢業生，透過拍攝Reels短影音，傳達畢業與迎向人生下一站的心情與創意；第二組則針對25至30歲的社會青年，徵求圖文設計作品，回顧五年前畢業時的自己，以圖像與文字寫下一段致過去自己的訊息。