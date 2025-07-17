嘉義滯洪池堆積大量光電板？雲豹能源：該案場早已轉售英商

針對立法委員黃國昌在臉書提及嘉義新塭滯洪池案場仍堆積大量被丹娜絲颱風毀損的太陽能光電板，是雲豹能源子公司所承攬。雲豹能源今天傍晚在官網發布聲明澄清，該案已在7年前全數轉予英商，與雲豹能源無關。

雲豹能源表示，原持有該案場的子公司，已於2018年將相關資產全數轉售予英商GRP II Taiwan UK Limited，後續建置與運維皆由該公司全權負責，與雲豹能源及其子公司無涉。

雲豹能源一向重視環境保護與綠能發展，並秉持誠信負責原則推動各項業務。此次風災重創南台灣，雲豹能源亦於第一時間投入災後清理與協助行動，盡力與在地居民同心協力、共度難關，以具體行動實踐企業應盡的社會責任。