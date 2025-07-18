陽明添戰力 買七艘貨櫃船

陽明海運（2609）加快船舶汰舊換新速度，展開新世代船舶布建計畫，昨（17）日宣布向韓華海洋造船公司訂購七艘LNG雙燃料全貨櫃船，採購金額折算新台幣399.58億元到448.51億元，預計2028年至2029年間開始陸續交船。

陽明海運公告，LNG雙燃料全貨櫃船每艘平均交易價格約1.94億美元至2.18億美元，（大約新台幣約57.08億元至64.07億元）；全部總交易金額為13.63億美元至15.3億美元（大約新台幣399.58億元到448.51億元）。

陽明海運與HMM、ONE合作的「Premier Alliance卓越聯盟」2025年已經生效，不斷思考如何優化提升全球競爭力，要跟聯盟的夥伴一起成長；再加上全球新海洋環保法規，陽明勢必要加快船舶汰舊換新速度，能有合理利潤的基礎下，進行造船汰舊換。

陽明全新的造船計畫已有五艘LNG動力雙燃料船，預計最快2026年就能開始交船。

昨日董事會決議將向韓國韓華海洋造船公司訂造七艘15,000TEU（20呎標準貨櫃）級LNG雙燃料全貨櫃輪，後續將於締約後配合陽明海運營運船隊汰舊更新計畫與業務推展需求，於2028-2029年間陸續交船。

陽明新船布建，採購的15,000 TEU級全貨櫃輪採LNG雙燃料，將提供未來東西向主力航線穩定的運力服務，而使用LNG替代能源相較同型船使用傳統燃油可發揮將近20%之溫室氣體減量效果，符合陽明海運持續降低碳排強度目標，亦有助於因應國際環保法規趨嚴挑戰。

陽明進一步指出，為積極強化運輸服務品質，期能透過本次世代船舶布建計畫，汰換老舊船舶使船隊年輕化，滿足國際環保法規需求，亦可分散整體船隊之能源風險，在全球供應鏈重組與市場不確定經營環境中，強化陽明海運整體競爭力及營運韌性，持續朝成為全球商戶首選且具關鍵影響力的運輸集團邁進。

除此之外，陽明考量在歐洲市場布局的競爭力，因目前大型航商包括長榮海運等，都開始用2萬TEU在航行歐洲線以降低單位成本；陽明也希望能打造跟聯盟伙伴一樣有競爭力的船舶來營運，才能提升陽明的全球競爭力。