大全聯出擊 量販業上演新三國演義

「大全聯」登場，而家樂福也由統一集團拿下，加上美式賣場好市多，台灣量販店市場宣告「三國鼎立」，三大巨頭將搶食超過2,000億元的量販商機。

根據經濟部統計處資料指出，2024年量販店營業額2,484億元，年增4.5%，為歷年最高，今年累計前五個月營業額1,058億元，年增5.5％。

以店數和營收來看，統一（1216）旗下家樂福全台有66家量販店，243家超市，量體最大，營收一年約新台幣800億元。家樂福享有統一集團的通路資源，並在今年9月將併入統一OPENPOINT生態圈，累計點數可在康是美、星巴克等至少14個品牌通路使用，在會員經濟等綜效下，強化家樂福營運動能。

全聯集團中，量販店大全聯預計新開20店，加上全聯超市超過1,200間門市，全聯董事長林敏雄日前表示，今年在景氣波動不穩的情況下，帶動超市與量販買氣，全門市將超過1,250家，整體業績挑戰2,200億元。

美式量販業者好市多近期動作頻頻，台灣拓點計畫備受關注，近期台南市再度傳出將增設第二家門市，並直指將落腳在南台南生產路，預計2028年開幕，截至目前，台灣好市多已有14家分店，並有超過 400 萬名會員，年營收突破千億元，每年以兩位數成長。好市多上月宣布攜手Uber Eats 啟動外送服務，實現會員生鮮雜貨「在家點、送上門」。