大全聯出擊 拚當區域百貨 大小店型2025年總業績要衝破2,200億元

全聯集團發力搶攻零售商機，劍指量販業。超市龍頭全聯昨（17）日宣布旗下量販首家「大全聯」登場，定位為區域型百貨，未來將以大型量販與小型超市並進，「全聯+大全聯」拚今年業績衝破2,200億元。

大潤發土城店昨日掛上「大全聯」全新招牌，全聯表示，8月1日前全台原大潤發20店都將陸續換上「大全聯」的新招牌，從營運架構、會員權益到商品服務，全聯與大潤發資源全面整合，未來「大全聯」將結合量販與超市優勢，力拚業績再上一層樓。

對於展店計畫，全聯協理劉鴻徵表示，繼土城店首換新招牌後，下一家會是開在桃園青埔的新店，未來不排除全台展店遍地開花。

全聯董事長林敏雄日前表示，與大潤發整合可發揮「一加一大於二」的作用，原本在大直大潤發的員工已全數轉移至全聯總部，並完成採購、財務等部門的整合。他強調，此次併購過程中人事穩定，第一線高階員工幾乎全數留任。

全聯今年營運持續穩健推進，劉鴻徵日前指出，「大全聯」未來將朝向區域型百貨發展，無論在裝潢風格或餐飲質感上都將有所調整，與過往量販店定位不同，但價格策略仍會比照全聯，甚至在大份量商品上更加划算。劉鴻徵表示，未來也將與外部廠商合作，引進親子體驗設施，目前仍在規劃階段。

在產品規劃方面，他指出家電產品過去在量販店中單價算高，但銷售表現資質都很亮眼，成長幅度明顯，因此公司將投入更多行銷預算，希望能讓消費者建立「到大全聯買家電，不輸百貨公司周年慶家電優惠」的印象。全聯超市品項約有1.3萬件，「大全聯」加入後，品項數量增至7萬件，涵蓋居家寢具、電器、五金、汽機車百貨等類別。