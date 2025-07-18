上市櫃公司協會女力論壇／AI軟技能 未來用人關鍵

由台灣上市櫃公司協會主辦的「台灣女力論壇」，15日邀集產官學界重量級女性領袖，聚焦「AI時代下的用人策略與文化轉型」，除分享AI導入的實務挑戰，也展現「女力」在科技轉型與用人決策中的關鍵角色。

這場論壇邀請台新銀行總經理林淑真、比利時製藥公司優時比（UCB）東國際市場副總裁李宜真、以及國際通商法律事務所所長馬靜如律師，針對人工智慧（AI）工具實務應用、人才驗證能力與倫理挑戰等面向，進行一場深具實戰經驗的交流，展現女性領袖在科技時代下的前瞻思維與行動力。

林淑真指出，台新早在四、五年前便開始投入AI建設，雖曾因時機過早、技術尚未成熟而面臨開發成果無法應用的挫敗，但這些經驗如今反成轉型的基礎。為推動AI真正落地，台新採取「種子部隊」策略，在各部門挑選一至兩位員工進入AI團隊接受訓練，學成後返回原單位以點帶面擴散AI文化，加速AI工具的導入與內化。

林淑真強調，數位轉型不只是技術升級，更關鍵在於人才結構的重塑。她指出，企業若要走向國際，必須重視員工是否具備國際經驗與視野，這也被納入台新的升遷評估。隨著AI應用加速，溝通力、學習力與跨部門協作等軟技能（soft skills）將是未來用人的關鍵。

李宜真以藥品經濟學舉例，她指出AI雖可快速搜尋全球數百筆資料生成文本，但「使用者的價值是在於，我們要去驗證（validate），我們要去交叉查核（cross check）」。她提醒現場企業領袖：「請AI把出處調出來給我看，再去點那個出處看AI引用的那一段話是不是一致的，如果不對，就請它調整。」李宜真強調，企業需要的是能與AI共同成長的使用者，而不是被AI誤導的操作者：「如果你不能交叉查核，就是最高風險。」

馬靜如則從法遵角度補充，提醒企業領導人：「現在很多人鼓勵員工用AI，但公司內部的機密資料，只要打進外部AI系統，那個就變成公共財產。」她強調倫理與保密教育的重要性，並提出領導人必須建立完整的內控流程與資料保護機制，避免企業在AI應用中產生法規風險。

論壇也聚焦展現女性領導人在數位轉型中的實戰韌性與判斷力。面對員工對AI導入的抗拒與挫折，林淑真分享台新的經驗指出，過去失敗的案例往往出在員工無法判斷AI產出的正確性。她說：「你給他，他可能沒有這個知識能力去背（負責），那就不是他平常的工作。」因此，台新的做法是由具備專業背景的員工使用AI，才能有能力去「驗證（validate）」產出的內容，降低錯誤與落差。

李宜真指出，企業在推動AI轉型時，不能忽視員工所處的人生階段與生活壓力。「其實我們觀察到30到40歲區間的年輕員工，他們可能剛好進入家庭組成的階段，可能有懷孕、育兒的壓力，」她說，「他們開始會考慮，要不要轉職、要不要離開職場。」因此她呼籲企業應該提供更多元與彈性的支持制度，才能在AI轉型的過程中，真正留住「這一群最有生產力的關鍵世代」。高階女性人才正加速浮上檯面，數位時代的未來，需要更多能領導、敢質疑、願轉型的女力人才。