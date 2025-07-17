全球低溫航空運輸商機！台中這企業從扳金廠躍升亞洲航空貨櫃龍頭

台中中科園區內的台灣懷霖工業在地深耕近30年，受全球低溫航空運輸需求攀升的龐大商機，從機械外罩板金加工跨足航太領域，躍升亞洲第一大航空貨櫃大廠。台中市經發局長張峯源說，市府將攜手中央，助攻台灣懷霖工業加速擴廠落地台中。

張峯源指出，台灣懷霖工業從機械板金起家，一度面對傳統板金產業的衰退，恰逢政府積極推動航太產業，憑藉精準眼光與堅強研發實力，順勢轉型投入航太領域，躋身全球10大航空櫃（ULD）製造廠，也是唯一的亞洲品牌。

台灣懷霖工業為樹立國際競爭優勢，率先將產品商標化，長期與長榮航空、中華航空、澳洲航空、星宇航空等國際航空公司密切合作，同時也為國際半導體設備大廠打造專業運輸工具，展現高度客製化能力，企業傳承到二代接班人，成功扭轉板金傳統產業印象，成為台中產業轉型升級與邁向國際化的指標企業。

台灣懷霖工業董事長劉華宮說，懷霖工業從創立以來即堅持自行研發全系列航空貨櫃、貨盤、貨網及半導體與航太設備板金產品，並全面取得美國聯邦航空總署（FAA）、AS 9100、CAA等國際專業認證，從設計、模擬、製造到測試均在自家工廠完成，甚至在板金廠房內設置塗裝線及無塵室，展現對品質的極致要求。

劉華宮指出，隨著全球低溫航空運輸需求大幅成長，台灣懷霖工業投入7億元在中科后里園區擴建新廠，導入智慧製造系統，並開發航空冷鏈用冷凍櫃，大幅提升生產效能。

張峯源說，台灣懷霖工業看好疫情後，全球低溫航空運輸需求暴增，決定擴大投資新建廠房，導入智慧製造系統提升產能，經發局招商工作小組將攜手中央，協助新建廠房投資案加速落地，助企業搶占低溫航空運輸市場龐大商機。

經發局補充，懷霖工業未來在台中設三座廠區、提供約160個就業機會，新廠啟用後，在產業鏈效應下，有助鞏固台中在全球航空及精密製造領域的重要地位，市府將持續當企業最佳後盾，透過單一窗口快速協助解決投資障礙，讓台中成為亞洲重要的航空物流與精密製造重鎮。