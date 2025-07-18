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專家觀點／朱浩：零售整併後 物流新戰場

聯合報／ 記者林海／專訪
商研院策略所所長朱浩。記者黃義書／攝影
商研院策略所所長朱浩。記者黃義書／攝影

台灣的流通業進入新戰國的時代，不但是大者恆大，更有多角化經營的趨勢，不只「超商超市化、超市超商化」，連量販、電商都是整併的範圍。專家認為，在上下游整合後，未來的關鍵就是物流，如何讓消費者能夠快速的得到需要的商品，就是決定勝負的戰場。

近期兩年統一、全聯在流通業的布局動作都很大，統一買下家樂福之後，又跨進電商領域，陸續投資雅虎、網家，全聯同樣也買下大潤發，並發展全支付，相較來說，全家就相對沉寂。但商研院策略所所長朱浩表示，全家同樣在發展，且走的是不一樣的道路。

朱浩表示，統一集團原本就有製造業，7-ELEVEn的通路也相當強勢，加上量販與電商，等於已經涵蓋零售通路的整個版圖，可說是沒有缺口，但電商方面的營運，還需要看未來如何整合。

至於全聯，有超過一千兩百家超市深入社區，加上積極布局生鮮，也相當貼近民眾生活，雖然店數並不像7-ELEVEn一樣多，但併購大潤發，加上全支付、全電商，也形成貼近民眾生活的生態系。

外界總認為全家不像上述兩大通路多角化，但朱浩表示，全家的發展並不是對外結合與併購，若說統一與全聯是在「做大」，全家就是在「做精」。

朱浩說，全家App與會員的連結度極高，例如可以設定減重目標，App會提供累積熱量、餐食購買建議，深化消費者需求，提供需要的商品，光是健康餐食的營收，在短時間就突破十億元。

朱浩也說，過去的綜合零售業界線明顯，但現在界線已經逐漸被打破，原本不同型態的產業瞄準的是不同的消費者，而整併潮後，納入的消費者範圍更大，如何快速拿到商品，成為民眾最關注的問題，消費者甚至願意負擔物流費用。

朱浩指出，過去物流中心都集中在北部，而都市附近就有衛星倉，但衛星倉的規模並不會太大。消費者偏好如流水，衛星倉不會是最終解方，業者在南部勢必也要打造物流中心，在零售整併之後，接下來的新戰場就在物流，不只電商，通路的補貨速度也是，誰能讓消費者更快拿到商品，誰就能勝出。

統一企業 全聯 全家

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