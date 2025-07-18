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統一虧7年、全家賠6年、全聯虧8年 業者風光背後 苦日子比長

聯合報／ 記者林海／專題報導
影響台灣民眾生活最深的7-ELEVEn曾一路虧損七年。記者曾原信／攝影
影響台灣民眾生活最深的7-ELEVEn曾一路虧損七年。記者曾原信／攝影

7-ELEVEn、全聯福利中心、全家三大業者占據流通業半壁江山，市場上各有一席之地，更是街頭巷尾隨處可見、與民眾生活緊密相連，但在風光背後，三家業者都曾歷經一段苦日子。

回頭看影響台灣民眾生活最深的7-ELEVEn，在一九八○年開出第一家門店，但當初的商品品項未聚焦，連鍋碗瓢盆都賣，短時間內無法改變民眾到雜貨店秤斤論兩買東西的習慣，一路虧損長達七年，賠掉半個資本額，甚至有股東想要退場。但統一創辦人高清愿認為，統一必須要有自己的通路，也只有掌握通路，才是掌握未來。

統一轉型個人成通路之王

高清愿力排眾議，並指派當時還在統一麵包部擔任主管、後來有「流通教父之稱」的徐重仁操盤，重新將7-ELEVEn定位，一九八三年開始首創台灣廿四小時營業的超商，次年甚至關掉一半的門市調整經營策略，從「家庭式為主的消費」轉型「個人便利取向」，才終於獲利，並一路成為台灣的通路之王。

而在7-ELEVEn取得成功後，市場也出現了「同伴」。全家在一九八八年成立，「全家就是你家」的宣傳口號深入人心。全家表示，雖然一開始只有八家店，但就已經開始投入物流與資訊系統的建置，加上先行者7-ELEVEn已經讓民眾接受超商的消費型態，因此全家也在一九九四年開始獲利，當時店數甚至不到五百店，比7-ELEVEn少賠了一年。

全家站巨人肩膀穩居二哥

超商業人士分析，與7-ELEVEn相比，全家走的路並不那麼崎嶇，很大的程度就是因為「站在巨人的肩膀上」，而全家更在二○○七年，併購當時的第五大超商福客多，也是業界第一個併購案，自此站穩超商二哥的地位。

而全聯的前身是「消費合作社全國聯合社」，在一九九八年爆出弊案後，經營權轉移給元利建設董事長林敏雄。林敏雄曾回憶，當時全聯社要民營化，一群商界的朋友聚會，有前輩就說「阿敏，不然你來接」，他年紀最小，只好從營建業跨入流通業。

全聯調整體質低價搶市場

林敏雄接手時，全聯僅有六十六家門市，且體質、定位都需要花時間調整，但林敏雄一邊調整，一邊堅持低價策略，以價格優勢快速搶占市場，就算虧損也要全力展店。

林敏雄曾說，當初的想法是以「鄉村包圍城市」，也就是先在鄉下大量的開店，而後再進入都會區。

雖然虧損了近八年，但有來自房地產的資金支援，全聯的低價戰和擴張戰玩得出神入化，在頻頻併購後，成為市場龍頭，更是台灣唯一門店破千的超市。

統一企業 全聯 全家

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