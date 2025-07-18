流通業3強逐鹿 開啟戰國時代

全聯在併購大潤發四年後，開始與大潤發進行整合，所有大潤發門市將在八月起改名「大全聯」。面對全聯來勢洶洶，統一集團不只在先前買下量販龍頭家樂福的全部股權，一步跨進量販、超市領域，而後又併購雅虎台灣電商事業，並入股老牌電商網路家庭，補足電商板塊的缺口。流通業上兩強形勢確立，展開新戰國時代。

在兩強之外，第三個不容忽視的挑戰者是全家。門市超過四千店的「超商二哥」全家，雖然門市數量不及7-ELEVEn，但會員數量已經逼近兩千萬，是零售通路之首。在超商領域的耕耘著墨也深，包括科技創新、鮮食開發，都創造極高話題性。

已有一千兩百多個據點的全聯，在併購大潤發四年後開始整合，圖為十七日掛上全新招牌的「大全聯」。記者陳正興／攝影

全聯整合通路、電商、支付

無論是統一、大全聯，還是緊追在後的全家，各自都在擴大、深化布局，要打造自有的生態系，「整合」也成為業者面對的關鍵議題。

全聯總經理蔡篤昌表示，大潤發門市改名為「大全聯」後，原大潤發會員也將整合至全聯的PX Pay會員，同時開放全聯福利卡於大全聯門店消費，而全聯、大全聯會員點數可相互折抵，擴大成會員消費生態圈。

實體通路整合外，全聯也擴大拓展電商版圖，將原有的「隔日達」更名為「全電商」，過去主打快速消費品箱購和量販，靠著大潤發的採購優勢，也開始賣起過去全聯沒有銷售的３Ｃ、小家電等商品。

全聯表示，全電商提供的商品品項已有約七萬件，除了既有強項生鮮乾貨，還有居家寢具、電器用品、電材五金、汽機車百貨、調理熟食等類別，讓會員消費生態圈更完整，營運綜效進一步提升。

全聯還推出電子支付「全支付」，靠著積極擴展應用場景與合作版圖，不但支付場域已突破三十萬個，還可以理財買基金，會員人數更已經超過六百萬。蔡篤昌透露，全聯董事長林敏雄的期待是今年底會員人數就要達到七百萬人，成為國內電支龍頭，靠著實體通路、電商、支付相互整合，全聯也已經建構了自己的生態圈。

統一全通路 整合數位平台

統一有超過七千家的7-ELEVEn，還有六十六家的量販、超過兩百五十家的超市，以及曾經輝煌過的雅虎、PChome兩大電商；統一也宣布入股寵物通路龍頭萬達，以二點七五億取得一成股權，踏入寵物通路這塊流通業中唯一尚未被整合的領域；加上轉投資的餐飲、百貨等，全通路布局幾乎已經完成，後續要推動整合工作。

以往統一新入主的事業，初期都是以「穩」字優先，統一董事長羅智先表示，兩大電商還在「復原期」，不是統一進場後有立竿見影的效果，暫時不會去想整合的問題。但事實上，手中握有多張好牌的統一，早已默默嘗試，統一內部人士給出方向，數位平台「uniopen」是一個起點。

統一表示，去年就開始測試的uniopen，提供消費者便捷一站式服務體驗，不僅是各生活品牌對外出口，也是消費者進入生活服務平台的入口，涵蓋食品、超商、量販、咖啡、餐飲、美妝、開店與外送等多元生活產業。

統一表示，雅虎購物與家樂福消費的點數要與OPENPOINT整合，而在今年七月一日起，更將OPENPOINT點數會員自動轉換為uniopen會員。也就是說，雖然才剛起步，但uniopen已經有超過一千七百萬的會員人數支撐，還可以再把會員導向7-ELEVEn以外的集團通路，不但揮灑空間極大，更已經走出了整合的第一步。

全家門市不及7-ELEVEn，但會員已逼近兩千萬，同時利用App將戰局由實體轉至線上。記者曾學仁／攝影

全家App化 零售戰局轉線上

全家首創的超商集點App化，也成功將零售戰局由實體轉至線上，甚至現在民眾早已習慣的會員App中商品預售、咖啡寄杯跨店取等，也是全家率先推出，創造了便利購物新體驗。

鮮食構造改革，同樣是全家走得最快。全家表示，二○一六年起就建立從企畫開發、原料整合、商品研發到包裝設計的縝密鮮食產業鏈，近年來投資自建的麵包廠、鮮食廠，不管是聯名或是自創，都打造了不少明星商品，也刷新消費者對超商鮮食的想像。

全家多角化經營不落人後，旗下擁有大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉的全家國際餐飲，更在去年掛牌上櫃，並以全家龐大的會員人數，透過零售與餐飲以點數互通的方式，相互帶動客流，並進行聯名商品開發，提升集團整體綜效。

全家總經理薛東都表示，全家持續以消費者的需求為核心，打造最具韌性、無所不在的跨產業便利生活服務平台。

此外，全家也說，為了擴大點數應用場景，全家也跨足電子支付成立「全盈+PAY」，實現會員App與支付、點數、虛實通路的全面整合，至此，全家自有的生態圈也逐步成形。