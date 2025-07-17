立凱電8.25億元出售桃園廠區 預計處分利益約5億元

立凱-KY（5227）17日晚上召開重訊記者會，代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司說明標售桃園市桃園區興華路2-1號土地及廠房，本次不動產標售案業於今日下午5點半整於信義全球資產管理股份有限公司會議室開標，於開標後以新台幣8.2518億元（未稅）之最高價出售，並與出價對象安騰資產有限公司完成簽訂不動產買賣契約書。

立凱電表示，預計本案處分利益約5億元，實際金額待會計師查核確認。

立凱電表示，本次處分不動產案如順利完成相關程序，本公司將搬遷至桃園科技工業園區，繼續維持正常營運活動。本次處分不動產主要為整合資源、活化資產並充實營運資金，對於提升公司價值及股東權益皆具有正面助益。