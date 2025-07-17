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北屯土地交易年減八成！建商買方消失 這三類人反成大戶

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中巨蛋、漢神洲際百貨等建設，為北屯14期帶來新一輪商機。圖／業者提供
台中巨蛋、漢神洲際百貨等建設，為北屯14期帶來新一輪商機。圖／業者提供

擁有眾多明星重劃區台中市北屯區，受打房政策影響，千坪土地交易幾乎消失，今年上半年都市土地的交易總金額與總面積，大幅縮減逾八成，土地買方從過往的建商，轉為自用與置產的台商、企業主及高資產族為主力。

統整自內政部實價登錄資料，今年上半年台中北屯區都市土地交易筆數共108筆，與去年同期比減少六成；而土地交易總金額約45億元，與去年同期比大減86%；交易總面積也呈現大幅度縮減82%，今年上半年都市土地交易總面積僅剩1萬1,095坪。

春耕不動產14期旗艦店店長王裕榮指出，由於房市瀰漫觀望氣氛、銷售速度放緩，過去被視為「土地大戶」的開發商暫時收斂購地計畫，千坪以上的土地交易幾乎消失，買方結構轉變為自用與置產的台商、企業主、高資產族為主力。

王裕榮進一步分析，自用與置產型土地買家，通常會選定開發相對成熟區域，臨路角地或是緊鄰大馬路等具備黃金店面、企業門面等條件；非位在主幹道上，或是面寬條件不足的狹長型區塊，多會以價格優勢來增加競爭力，部分交易甚至出現賣價低於公告現值的現象。

王裕榮指出，政府為鼓勵重劃區加快開發，14期土地公告現值5年來調幅已達500%以上，漲幅最大的美和段，從2020年時每坪約9萬元，至2025年上調為每坪約55萬元，用土地漲價數額乘上稅率20%至40%，光是土增稅成本每坪就來到10萬元上下，加上現階段市場議價率加大，對地主來說是兩面刃。

另一方面，春耕不動產總經理張維良也點出，開發時程獎勵、建案林立，以及台中巨蛋、漢神洲際百貨等建設也為14期帶來新一輪商機。張維良分析，14期六大區段中，仁平段、美和段開發最為成熟、集中，居住人口陸續移入，將帶動周邊機能性商家進駐，尤其是松竹路、山西路、崇德十路等主要幹道，可望成為核心商業帶發展。

而多家大型建商購地的洲際段，挾著巨蛋與漢神的建設前景，也出現不少出手卡位的土地買家，如今年2月土地標案中，就有不少洲際段與環中段土地標脫。14期西側與水湳經貿園區緊鄰的敦和段敦化路一帶，也傳出傳產業、台商、銀行業購地的消息。

市場上同時出現有業者看中黃金角地的稀有性，租下土地經營「迷你微型商場」，部分自己開店，部分招商當起二房東收租的案例，也可作為潛在買家的參考經驗。

不過，張維良提到，不管房市景氣波動循環，稀有地段如面對公園、鄰近重大建設等，依舊是市場首選，從近期線上新案也可看出端倪。加上土地無法複製的特性，「先得者先贏」的現象依舊存在。

台中市北屯區近兩年土地交易變化。資料來源：內政部實價登錄
台中市北屯區近兩年土地交易變化。資料來源：內政部實價登錄
市場上出現有業者看中黃金角地的稀有性，租下土地經營「迷你微型商場」。圖／業者提供
市場上出現有業者看中黃金角地的稀有性，租下土地經營「迷你微型商場」。圖／業者提供

重劃區 房市 建商 台中市

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