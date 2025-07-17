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高雄亞洲資產管理中心啟動 KPMG：國際企業看好高雄轉型潛力

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

高雄「亞洲資產管理中心」日前正式營運，象徵城市邁向國際金融的舞台。KPMG畢馬威不動產17日表示，據調查近期遠雄建設大手筆砸下136.05億元買下高雄鼓山土地，創下南台灣單一土地交易金額最高紀錄，另，日本半導體設備大廠也以年租金2,084萬元，租下高雄火車站前「福懋站前之星」頂樓，刷新辦公租金新高，顯見看好高雄住宅、商辦的發展。

KPMG畢馬威不動產董事總經理陳文正指出，高雄透過半導體S廊帶、亞灣5G AIoT創新園區等政策，將重工業轉型為半導體供應鏈、新創產業，解決青年人口流失、工業汙染等問題，尤其是台積電（2330）在高雄設立2奈米晶圓廠，帶動半導體相關供應鏈遷入，而現今則透過法規鬆綁及程序放寬，結合資本運作來吸引資金、人才與企業進駐。

統計今年上半年高雄不動產重大交易，遠雄（5522）以136.05億元購入鼓山區美術館對角地塊，創下南台灣單一土地交易金額最高紀錄，預計規劃興建約1,800至2,000戶住宅，展現對高雄住宅市場的長線看好。

日本半導體設備大廠也以年租金2,084萬元，承租高雄火車站前商圈地標級商辦「福懋站前之星」整層頂樓，刷新該區辦公租金新高，凸顯高雄在國際科技企業眼中的重要性。

KPMG畢馬威不動產經理黃致綺指出，2025年高雄的土地交易與辦公租賃總價雙雙創下歷史新高，顯示不動產市場活絡，建商對高雄未來發展的高度信心，尤其科技產業對區域布局的積極態度。

KPMG畢馬威不動產協理林雅貞指出，這股投資熱潮不僅反映企業對高雄未來發展的信心，也因為高雄的房地產價格相對北台灣低，投報率具吸引力。

KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻表示，對於高資產族群而言，不動產更是穩健的配置選擇，且考量私法人購置住宅之規範下，商用不動產市場成為高資產家族關注重點標的。

陳文正指出，高雄的城市轉型已從產業與城市空間的重塑，邁向資本運作與專業治理的新階段。無論是在建設上透過TOD（Transit-Oriented Development，大眾運輸導向發展）及TIF（Tax Increment Financing，增額稅收融資）機制挹注財源，或是亞洲資產管理中心的啟動，有望吸引更多資金導入，進一步帶動更多公共建設與基礎設施投資。此外，也助於推動綠色金融、REITs等發展，讓高雄與資本市場深度連結。

高雄市

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