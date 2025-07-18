顯而立見／過程的價值

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）

大部分的人都追求「結果」，因為結果是很具象的。你可以指著一份成績單、拿出一張報表、完成一件事情，然後說，這就是我做到的。

這樣的結果，在傳統商業邏輯中，是最容易被衡量與記憶的東西。但在數位時代，我們得承認一件事：過程變得愈來愈重要。甚至每一段過程，若能被有效記錄與分享，它本身就能成為「結果」。也就是說，在科技的支持下，過去只被自己記得的事情，現在能被世界看見，甚至產生價值。

過去你做一道菜，好不好吃，上桌之後才知道。但現在，怎麼挑選食材、怎麼清洗處理、怎麼切割、怎麼調味，這些細節都變得有意義，因為它們可以被記錄、被傳播，甚至被放大。

現在的時代讓我們理解：做一件事情，不一定要等它完美了才去分享。你記錄「做的過程」本身，就能成為影響力。做菜這件事還是一個很好的例子。

自己在廚房裡煮飯，只有三五個人能吃到，但如果把選材的過程、烹調的方法、犯的錯記錄下來，那它就能變成一支短影音、一則貼文、一個內容。可能有幾百人、幾千人因為這樣學會了某個做法，或受到鼓勵而開始動手。那麼，那道菜好不好吃反而成了次要，你創造出來的，是知識的流動與行動的靈感。

這就是「過程變成了結果」。而這件事在現在不只是可能，而是常態。

進一步說，其實結果不只是做出什麼東西，而是你能不能對別人產生影響。

你開發的產品、你設計的服務、你提出的方案，真正的價值不在於它存在，而在於它能不能對他人有幫助。

所以我們應該要重新定義「結果」這件事。

很多人以為只有做出什麼、達成什麼，才叫做結果。但其實，能夠影響別人、啟發別人、讓別人願意採取行動，那才是更本質的結果。

這也是為什麼現在的經營方式開始轉變，愈來愈多個人創作者或一人商業者，不是依賴「賣產品」，而是透過記錄自己的思考與行動過程，影響別人、帶來價值。

我自己當顧問也有很深的感受。顧問這個角色，並不總是能夠明確給出一個解答，也不是每次都能做出一個有效的建議。很多時候，價值是在那段對話中產生的。我們一起釐清問題，一起理解目前的狀態，一起重組邏輯結構。可能沒有一個明確的結果，也沒有一個標準答案，但那個「談話的過程」本身，就能協助對方更靠近並理解自己與現狀的真實樣貌。

在這個過程裡，不是獲得了一個外部的結果，而是獲得了內部的整理。因為過程，就是結果的其中一種形式。

這些年來我看到愈來愈多創業者、專業人士甚至年輕學生，他們開始意識到：自己每天在做的事情，如果能夠好好記錄下來，不只是筆記，也不只是打卡，而是經過整理、有意識地去理解並分享，那麼這些過程就會變成內容。

這些內容會被別人看到、被傳遞、被引用，最終形成他們的影響力網絡。

這是我們這個時代給的機會：讓你不需要等到成果出來，才開始被看見。你可以在還在努力、還在學習、還在調整的時候，就讓人看見你的路怎麼走。

我們每個人走過的路，其實都可以成為別人的參考，甚至是鼓舞。所以，請不要輕忽你此刻的過程，因為那就是你最真實的價值所在。

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