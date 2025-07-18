策略行銷／落實數據思維 全員一齊來

在過去的企業陪跑經驗中，經常發現一個共通問題：企業內部的數據思維往往只停留在老闆或高階主管身上，團隊其他成員卻很難跟上，甚至經常出現決策上溝通不暢的問題。真正有效的企業陪跑，不只是提升老闆個人的視野，更是讓整個團隊一起掌握數據思維，具備以數據為核心的決策能力。

首先，陪跑教練要如何有效協助企業內部溝通數據？

企業內部最常見的情況是，團隊成員各有其專業背景，但往往對數據的理解和應用能力不盡相同，導致溝通困難。因此，應該將數據「翻譯」成團隊每個人都能理解的語言。這包括透過簡化數據報表、利用視覺化圖表、提供實務案例分析等方式，讓每位成員都清楚數據背後代表的意義與行動方向。

舉例來說，一家零售企業在行銷部門與業務部門之間經常出現溝通落差，業務部認為行銷花太多預算卻成效不佳；行銷則認為業務無法有效利用已有的客戶流量。

透過教練協助建立清晰的數據報表，如顧客轉化率、客單價分析等，讓業務部門與行銷部門共同面對同一組明確的數據，雙方迅速找到共識並協同解決問題。

其次，為什麼數據思維需要落實到團隊每個成員？

當數據思維只侷限於企業高層，底層的團隊成員在執行層面就很難做出準確的判斷，甚至無法理解公司決策的原因，導致執行效率低落。而當數據思維深入每個成員後，他們便能自主辨識問題並即時調整行動策略，提升整體團隊的敏捷性。

例如，一間電商公司透過教練的協助，讓從客服、倉儲到行銷團隊的每位成員，都能清楚掌握顧客購買行為數據。結果發現，當所有團隊成員具備數據思維後，客服更能有效地預測顧客需求，倉儲能更準確備貨，而行銷團隊則能即時調整廣告策略，大幅提升公司整體營運效率。

最後，團隊成長從「懂數據」開始。

有一家保健食品公司，原本的營運策略極度依賴老闆的個人經驗，導致團隊成員經常處於被動狀態。

透過我的引導，從基礎數據理解、建立共同語言、到數據化決策訓練，逐步讓每個部門的主管與基層員工，都能共同運用數據分析問題，並且透過每周的數據溝通會議快速找到解決方案。

這家公司不僅在短短三個月內提高營業額超過30%，團隊成員的自信與主動性也明顯提升，整個企業文化因此轉型為高度數據導向，更具競爭力。

真正的企業陪跑，不僅是顧問與老闆之間的交流，更是透過陪伴，讓團隊每個成員都能掌握數據思維，建立全公司的數據化決策文化。這樣的企業，才能真正實現永續的成長與卓越的營運績效。

（作者是電商陪跑社社長╱撼星數位行銷總經理）