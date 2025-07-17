快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

陽明斥資約400億 購7艘LNG雙燃料貨櫃船

中央社／ 台北17日電
陽明海運董事會決議，將向韓國韓華海洋造船公司訂造7艘1萬5000TEU（20呎櫃）LNG雙燃料全貨櫃輪，總交易金額為新台幣399.6億元至448.5億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
陽明海運董事會決議，將向韓國韓華海洋造船公司訂造7艘1萬5000TEU（20呎櫃）LNG雙燃料全貨櫃輪，總交易金額為新台幣399.6億元至448.5億元。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

陽明海運董事會決議，將向韓國韓華海洋造船公司訂造7艘1萬5000TEU（20呎櫃）LNG雙燃料全貨櫃輪，總交易金額為新台幣399.6億元至448.5億元，預計於2028年至2029年間陸續交船。

陽明海運執行新世代船舶布建計畫，今天召開董事會決議，將向韓國韓華海洋造船公司訂造7艘1萬5000TEU級（20呎櫃）LNG雙燃料全貨櫃輪，後續將於締約後配合陽明海運營運船隊汰舊更新計畫與業務推展需求，於2028年至2029年間陸續交船。

陽明公告，交易總金額為13.63億美元至15.3億美元，約新台幣399.6億元至448.5億元。

陽明表示，此次新船布建規劃1萬5000 TEU級全貨櫃輪採LNG雙燃料，加計陽明海運目前預計2026起陸續交船的5艘同型LNG雙燃料全貨櫃船，將可提供未來東西向主力航線穩定運力服務，而使用LNG替代能源相較同型船使用傳統燃油可發揮將近20%的溫室氣體減量效果，符合陽明海運持續降低碳排強度目標，也有助於因應國際環保法規趨嚴的挑戰。

陽明海運

延伸閱讀

陽明交通大學附設醫院半夜傳火警 預防性疏散102人所幸無人受傷

路透：中油想買美頁岩氣資產 增加政治籌碼…

00940再陷貼息！他嘆「連9元都沒了」諷：台灣價值靠信仰充值

貨櫃三雄除息壓軸登場！陽明9日將除息 外資大賣逾萬張

相關新聞

普發1萬為何需要舉債？引政府3800億帳目爭議…觀點正反激辯！

近期「全民不普發一萬元」議題持續延燒，PTT股板上再次爆發激烈論戰。有網友以會計角度質疑政府超徵稅收與特別預算帳目運用，認為財政邏輯不通，政府「說好的錢到底去哪裡？」引來正反兩派激烈交鋒。 編輯

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

藍白聯手在立法院通過「普發1萬」特別條例，全民現金大紅包話題沸騰，但行政院長卓榮泰17日記者會親上火線，直言政府沒多餘的錢可普發1萬，若要硬上，行政院勢必得舉債。他坦承「發不發，我內心交戰！」強調願意

租屋族向房東買房最佳時機？過來人曝好處多「卡房貸也不怕」

央行重手打房、加上銀行貸款不易，許多購屋人縮手觀望，正業地政士聯合事務所所長鄭文在表示，對租屋族來說，此時是從無殼蝸牛，...

高雄新舊屋價差擴大 鼓山、林園都入榜、第一名是它

據實價登錄資料顯示，近一年高雄市預售屋、中古屋交易價差擴大，「前金區」新舊屋每坪成交價價差幅度高達65.6%居冠；具重劃...

北市東區重返榮耀 「台北之星」登10大豪宅

北市豪宅「Diamond Towers 台北之星」晉升10大豪宅；據實價登錄最新揭露，該豪宅28樓2023年6月時，以每...

企業總部高需求 帶旺前七月北市內科辦公交易破百億、創三年同期新高

據信義全球資產統計，今年1月至7月上市櫃法人購置內科辦公產品交易量達118億元，大幅超越2024全年的79億元，包括統一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。