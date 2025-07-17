陽明斥資約400億 購7艘LNG雙燃料貨櫃船
陽明海運董事會決議，將向韓國韓華海洋造船公司訂造7艘1萬5000TEU（20呎櫃）LNG雙燃料全貨櫃輪，總交易金額為新台幣399.6億元至448.5億元，預計於2028年至2029年間陸續交船。
陽明海運執行新世代船舶布建計畫，今天召開董事會決議，將向韓國韓華海洋造船公司訂造7艘1萬5000TEU級（20呎櫃）LNG雙燃料全貨櫃輪，後續將於締約後配合陽明海運營運船隊汰舊更新計畫與業務推展需求，於2028年至2029年間陸續交船。
陽明公告，交易總金額為13.63億美元至15.3億美元，約新台幣399.6億元至448.5億元。
陽明表示，此次新船布建規劃1萬5000 TEU級全貨櫃輪採LNG雙燃料，加計陽明海運目前預計2026起陸續交船的5艘同型LNG雙燃料全貨櫃船，將可提供未來東西向主力航線穩定運力服務，而使用LNG替代能源相較同型船使用傳統燃油可發揮將近20%的溫室氣體減量效果，符合陽明海運持續降低碳排強度目標，也有助於因應國際環保法規趨嚴的挑戰。
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