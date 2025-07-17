陽明斥資約400億 購7艘LNG雙燃料貨櫃船

近期「全民不普發一萬元」議題持續延燒，PTT股板上再次爆發激烈論戰。有網友以會計角度質疑政府超徵稅收與特別預算帳目運用，認為財政邏輯不通，政府「說好的錢到底去哪裡？」引來正反兩派激烈交鋒。 編輯

2025-07-17 18:06