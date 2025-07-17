普發1萬為何需要舉債？引政府3800億帳目爭議…觀點正反激辯！

近期「全民不普發一萬元」議題持續延燒，PTT股板上再次爆發激烈論戰。有網友以會計角度質疑政府超徵稅收與特別預算帳目運用，認為財政邏輯不通，政府「說好的錢到底去哪裡？」引來正反兩派激烈交鋒。

該網友先舉出官方過往公告，指出疫情特別預算的3,800億中，有1,800億來自前年度結餘、2,000億則為舉債，「都寫得很清楚，就是移用前年度歲計賸餘1,800億加上舉債2,000億支應」。他質疑，明明1800億還在，為何今年卻說預算都用光了？更直言：「這政府就是在說謊阿，你當初編的特別預算經費來源是怎麼處理都是已經講好的東西。」

文中更進一步分析，去年普發現金6,000元時，政府也是舉債支應，當時超徵4,500億還不夠，全靠舉債2,000億才發得出來。他質疑「如果當初用前一年歲計賸餘1800億，怎麼又變減項灌在今年？」認為財報邏輯荒謬，「上市公司如果財報跟預算這樣做，哪個會計師敢簽下去啊？」

該網友認為，所謂「沒錢發」只是技術性話術，去年可舉債，今年卻說預算不足，並稱「政府帳務運作根本黑箱」。他也點名，原先外界期待一萬元將帶動觀光、餐飲及零售百貨股價，但此政策轉折，恐讓相關個股明天面臨利空。

對於原PO的觀點，不少網友提出反駁，認為預算法與公司會計制度無法直接類比，「只能說太複雜了，搞得讓人很難查證即可」、「特別預算通常在編的時候就會列財源了，超徵如其名，就是超出預期的稅收，這除非你能在編預算夢到？不」。也有人強調依法特別預算須先用前一年的歲計賸餘，「所以當初疫後特別預算3800億，才會說先用前年度歲計賸餘1800億支出，這筆預算都已經定了」。

另一派則大力質疑政府財政運作的透明度與誠信，「這政府說謊說上癮了」、「政府帳目乾坤大挪移」、「財報亂寫你也拿他沒輒」。更有網友用諷刺語氣發言，「皇后的貞操??」、「乖，政府想強姦你就強姦你，再問就告」，甚至直指：「觀光餐飲的，本來就是純炒作..錢都還沒入袋就炒利多」。同時，也有聲音提醒關注現金流向：「普發這些現金多少會進入股市，產業相對拉抬股價，不只有一萬的效益，可能對某些人來說更多」，或直言「政府說用完了就沒了，不想發就直講，大家還比較看得起」。