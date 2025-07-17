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直擊航空樞紐24小時運作秘辛 桃機體驗營7月18日開始報名

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
「桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」自7月18日中午12點起至7月25日中午12點開放網路報名。圖／桃機公司提供
「桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」自7月18日中午12點起至7月25日中午12點開放網路報名。圖／桃機公司提供

桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」，將在8月底至9月初共舉辦三梯次，今年的活動推出兩大全新亮點，將帶領學員進入第三航廈北登機廊廳，並首度與長榮空廚攜手合作，直擊機上餐點的備餐流程，報名自7月18日中午12時起於官方網站開放。

機場公司表示，為讓民眾深入了解機場運作，體驗營已邁入第三屆，往年吸引大量航空迷報名，去年報名人數更逼近2,000人，顯示大眾對航空產業的高度關注。為回應民眾需求，今年度活動設計更加多元，讓學員能搶先一窺北登機廊廳，親身感受第三航廈的嶄新風貌。同時，也將安排學員來趟長榮空廚知性體驗之旅，走進長榮空廚廠房，探索飛機餐的生產過程，從食材的進貨、選料、烹調、組裝、運送到餐具配件的篩選包裝，每一個作業程序，都有食品安全衛生的嚴格把關。

機場公司說，今年仍將前進星宇航空（2646）的「運籌中心」與「飛機維修棚廠」等神祕場域，親身體驗機組員訓練流程。住宿方面，入住全臺唯一機場航廈內的膠囊旅館「町·草休行館」，體會夜宿機場的新鮮感，享受夜晚在觀景臺欣賞飛機起降的樂趣，並深入空側區域，了解消防隊與地勤作業如何確保機場24小時持續運作。

此次體驗營活動共計三個梯次，分別是8月23日至24日、8月30日至31日和9月6日至7日。每梯次正取28名學員，每人費用5,000元，報名超過人數上限將採電腦抽籤方式決定錄取名單，歡迎年滿18歲的民眾踴躍報名，全程參加的學員們還可獲得專屬紀念品及參加證書。

桃園機場旅運量穩定成長，2025上半年客運量超越2024年同期，已達2,346萬7,882人次。機場公司希望透過體驗式營隊，讓大眾從不同角度實地觀察機場運作，加深對於航空產業的認識，探索桃園國際機場的無限魅力。

「桃園機場體驗營－2025夜宿桃機Chill一夏」自7月18日中午12點起至7月25日中午12點開放網路報名，錄取名單將公布於桃園機場官方臉書粉絲團，所有報名資訊與活動公告，僅透過官方網站和粉絲專頁發布，不會透過Line或社群受理報名。另外，報名時僅須提供姓名、聯繫方式等基本資料，機場公司公告錄取名單後，才會通知學員進行匯款及提供個資等報名手續。

桃園機場

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