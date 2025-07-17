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活化土地資產 台鐵員林火車站周邊土地公告招商中

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵員林火車站周邊土地都市更新案進行第三次公告招商。聯合報系資料照／記者林宛諭攝影
台鐵員林火車站周邊土地都市更新案進行第三次公告招商。聯合報系資料照／記者林宛諭攝影

台鐵股份有限公司為活化土地資產、創造收益，辦理第三次公開評選「員林火車站周邊土地都市更新事業」都市更新實施者案於2025年6月30日起公告招商至2025年10月27日下午5時截止收件。

員林火車站作為臺鐵公司中部地區縱貫線南段第一個鐵路高架化車站，為台鐵公司一等站，每日旅客超過1.6萬人次，期許透過本次都市更新招商，重塑站區機能，並結合路廊沿線文化資源與區位條件，發展符合站區特性的主題產業，改善周邊商業空間品質，帶動地方繁榮，也可為臺鐵公司帶來長期性收益。

此次招商範圍包含後站西側台鐵公司商業區土地及車站專用區土地，商業區範圍為北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段593-13地號南側、西以私有地為界，面積約1.91公頃；而車站專用區橋下空間，位於彰化縣員林市員林段593地號土地，面積約0.79公頃，總計約為2.7公頃。

台鐵公司指出，該基地屬地方發展中心，周遭交通便利、生活機能完善，投資潛力無窮，可規劃複合式購物商場／百貨、文創商場、影城、辦公大樓及商旅；高架鐵路橋下空間，可作商場、停車場及休閒運動等，總開發樓地板面積約1萬2千坪。將採都市更新設定地上權30年進行開發，並公開評選民間業者投資興建及營運。

都市更新 台鐵

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