租屋族向房東買房最佳時機？過來人曝好處多「卡房貸也不怕」

央行重手打房、加上銀行貸款不易，許多購屋人縮手觀望，正業地政士聯合事務所所長鄭文在表示，對租屋族來說，此時是從無殼蝸牛，晉升有產階級的好機會，若有機會就應出手。

原因無它，這時入手不僅可買到相對便宜，也不怕貸款延遲問題。另外租客向房東買房，可以了解屋況，可以自下大筆仲介費用、裝潢費用，一舉數得。

最近就有不少例子。有位租屋族想買所租住的房子，之前房東價格很硬，但央行打房後，賣方市場轉換成買方市場，房東姿態軟化，議價空間變大，終於談到理想價格。

不料，7月1日承辦房貸的行庫通知，排撥房貸時間由原來的3個月，順延至6個月，也就是現在買屋辦理房屋貸款，要到明年1月才能撥款。

如果是一般購屋人，一定很頭疼，但對他完全沒問題，因為賣方繼續收租金，買方繼續居住，從房屋租賃到買賣點交無縫接軌，即使等銀行6個月才撥款，也不影響買賣雙方權利，

好處不僅如此，由於民眾已租住很長一段時間，房屋現況有無瑕疵，相當清楚，買賣雙方在房屋「瑕疵擔保責任」很快達成共識，沒有紛爭。

另外由於雙方認識，民眾還省下買賣房屋的仲介費用，以總價1,500萬元為例，以買賣總價6%計算，買賣雙方可以省下近90萬元的仲介服務費，加上房客搬家費用、冷氣機裝設費用、裝修費用等，約省下一百多萬元。

鄭文在表示，簽約後，就是買賣所有權移轉登記。現在坊間建經公司或是銀行的信託部門，也都能配合買賣雙方辦理價金信託或是履約保證，費用約在買賣總價萬分之6左右，沒有透過仲介，交易安全也能夠獲得完整的保障。

鄭文在表示，最近這類案件有增加情形，如果是租屋族，其實不妨利用這一波的低迷景氣，讓自己從無殼蝸牛，晉升有產階級。