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EVOASIS攜手格上打造全台首創共享站點 推出「充電站即租車點」服務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
充電業和汽車租賃聯手。圖／業者提供
充電業和汽車租賃聯手。圖／業者提供

全台最大充電網EVOASIS攜手格上租車，首創「充電站即租車點」服務。即日起，民眾透過LINE GO或格上Go Smart App完成預約，即可於六大 EVOASIS 站點——台北台大停車場、新北三重三信超級綠洲、桃園青埔超級綠洲、台中北屯超級綠洲、高雄前鎮超級綠洲、高雄青海超級綠洲——取還 Volvo 最新純電休旅 XC40，輕鬆開啟即時便利、永續低碳的共享電動車生活。

本次合作將 Volvo XC40 導入 EVOASIS 六大站點，串聯北中南主要城市。其中除台大站外，其餘五站皆設有共享專用車位，打造從租車到充電的一站式純電體驗，讓充電站從補電空間升級為「即租即還」的純電生活節點。

EVOASIS 表示，此次共享合作不僅服務現有電動車車主，更希望邀請對電動車感興趣的消費者一同體驗。無論是尚未駕駛過純電車的新手，或是想感受不同品牌駕駛樂趣的消費者，都能透過 EVOASIS 與格上的平台，輕鬆踏出純電生活的第一步。

未來，EVOASIS 將持續拓展服務場域與應用場景，推動共享機制普及，讓全台最大充電網深入更多人的日常生活。

充電業和汽車租賃聯手。圖／業者提供
充電業和汽車租賃聯手。圖／業者提供

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