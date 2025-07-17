普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

藍白聯手在立法院通過「普發1萬」特別條例，全民現金大紅包話題沸騰，但行政院長卓榮泰17日記者會親上火線，直言政府沒多餘的錢可普發1萬，若要硬上，行政院勢必得舉債。他坦承「發不發，我內心交戰！」強調願意進國會報告，讓立院與民眾聽清楚財政現狀。這番話讓「普發1萬」雖未完全破局，但也顯示仍有諸多變數。

卓榮泰細數近年財政「中央政府近四年超徵1兆8707億元，光地方政府就分走2804億、特種基金拿走1957億，還債8932億、各項預算再扣一扣，中央真能運用的只剩4436億元。」但藍白推動的特別條例總額高達5450億，現金普發要付的錢，政府還得再舉債1014億，淪為負值。卓直言「這樣舉債發錢，真的是好方法嗎？」

他進一步喊話，政府錢如果集中，可以發展國防、農業、公共設施，但一旦現金分散發放，這些建設將受到限制，「所以我內心交戰！」同時希望社會有更多「正義聲音」支持他的做法，最後結果仍由公民決定。

面對「普發1萬還得舉債」的說法，PTT網友群情激憤，怒火直指政府帳本不清、資金流向成謎。有人直喊「錢花掉了？」、「已經放口袋了」、「早就花掉了」，質疑超徵稅收怎會瞬間蒸發。「趴一聲沒了」、「我的940一張沒了」成為對政策失望的寫照，不少人要求政府「給我吐出來喔 錢呢」、「花去哪了？對帳單拿出來啊」。

更多網友直球開嗆「把錢還我」、「垃圾」、「說個笑話 沒錢」、「沒一萬這樣我怎麼捐台電，完蛋台灣電價要漲了，通膨再起」。

對於數字矛盾與補貼政策，也有人嗆聲「超徵的錢咧？」、「幾年超徵花完了，不用負責繼續爽做，真棒」、「剩300那補貼台電的1000是哪來的？」「笑死 說要補台電1000億結果現在說沒錢？？？」更有網友痛批「開口就說謊」、「帳目不清 最好經手人都抓出來幹喔」、「真的垃圾」、「乾，還錢來」，怒氣值爆表。