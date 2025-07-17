中鋼8月開平盤 搭配多元優惠方案協助下游接單

中鋼（2002）17日開出8月盤價，以平盤定調，再依各別產業特性，搭配多元配套方案，協助下游爭取訂單。

中鋼表示，美國陸續通知貿易對手國關稅稅率，政策逐步明朗化，有助降低市場 不確定性；目前全球貿易消費與投資信心尚處低位，國際終端需求仍將緩步釋出，台灣內需方面表現相對穩健，主計總處將今年經濟成長率由 3.14%微幅調整至3.1%。

煤鐵原物料行情大致平穩，鐵礦砂價格持穩於每公噸 95~100 美元水準， 煉焦煤價格亦在每公噸 175~180 美元震盪。美國提高鋼鋁 232 關稅至 50% 後，當地熱軋流通行情仍在每公噸 1,000 美元間震盪。歐洲因暑休淡季， 近一個月熱軋價格每公噸下跌 40~50 美元。亞洲區鋼品行情維持低檔盤整， 越南台塑河靜熱軋新盤每公噸下跌 9 美元，中國大陸唐山地區實施限產、 減產令，加以內需相對平穩，社會庫存相對低位，寶鋼八月平板類產品以每公噸上漲 100 人民幣(約 14 美元)開出，有助鋼市早日脫離谷底。