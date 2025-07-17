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北市東區重返榮耀 「台北之星」登10大豪宅

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
北市豪宅「Diamond Towers 台北之星」晉升10大豪宅；據實價登錄最新揭露，該豪宅28樓2023年6月時，以每坪成交價約269萬元交易，使該社區榮登十大豪宅之林。圖／住商機構提供
北市豪宅「Diamond Towers 台北之星」晉升10大豪宅；據實價登錄最新揭露，該豪宅28樓2023年6月時，以每坪成交價約269萬元交易，使該社區榮登十大豪宅之林。圖／住商機構提供

北市豪宅「Diamond Towers 台北之星」晉升10大豪宅；據實價登錄最新揭露，該豪宅28樓2023年6月時，以每坪成交價約269萬元交易，使該社區榮登十大豪宅之林。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該交易為私法人趕在《平均地權條例》新修法上路前夕成交，價格雖貴卻也在合理範圍；惟近期市場前景不明，該社區日後續創高價與否，關鍵仍端看政策態度。

據實價登錄資料，該交易位處28樓戶，總坪數約184坪，2023年6月時以總價4億1,888萬元成交，扣除車位後換算每坪成交價約269.1萬元，且交易標註為毛胚屋，此筆交易使該社區成為有實價以來每坪成交單價排名第八高的豪宅。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該社區為北市指標性豪宅之一，樓下有知名百貨業者，且緊鄰捷運忠孝復興站，又位處東區商圈，整體商業與生活機能無虞，近期每坪成交單價站穩200萬元，高樓層每坪成交價則在240萬元以上。

黃獻寬指出，近年房市受政府打炒房與限貸影響，研判此社區未來需有政策鬆綁，每坪成交單價才能更上層樓。

豪宅 實價登錄

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