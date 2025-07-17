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企業總部高需求 帶旺前七月北市內科辦公交易破百億、創三年同期新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據信義全球資產統計，今年1月至7月上市櫃法人購置內科辦公產品交易量達118億元，大幅超越2024全年的79億元，包括統一超商、恆隆行、必應創造等今年都砸重金買樓。信義全球資產提供
據信義全球資產統計，今年1月至7月上市櫃法人購置內科辦公產品交易量達118億元，大幅超越2024全年的79億元，包括統一超商、恆隆行、必應創造等今年都砸重金買樓。信義全球資產提供

據信義全球資產統計，今年1月至7月上市櫃法人購置內科辦公產品交易量達118億元，大幅超越2024全年的79億元，包括統一超商、恆隆行、必應創造等今年都砸重金買樓，顯見國內廠商仍具備強勁的投資動能，且看好內科辦公市場進駐效益及資產增值潛力，積極進場尋覓投資標的。

進一步觀察今年上市櫃法人內科辦公市場交易紀錄發現，市場對大坪數產品需求持續升溫。在今年成交的九筆大型交易中，有七筆為企業買方購入千坪以上的辦公空間，包括恆隆行、竣為國際貿易今年分別斥資10.57億元、9.5億元購置國揚洲際企業總部。

全棟企業總部產品也受到企業買方高度關注，今年迄今為止內科辦公市場已出現四筆全棟辦公大樓交易，包括統一超商斥資43億元取得全棟「V-PARK」；壽險業也出手掃樓，台灣人壽以14.78億元取得安康路全棟廠辦，這也是台灣人壽第三度入手內湖辦公大樓。

企業總部成為市場買方競逐焦點，信義全球資產總經理林三智表示，企業購入自用總部大樓至少具備三重優勢，首先，一次性取得建物完整產權，在空間配置上就擁有的主導權，裝修規劃不會受到房東或管委會限制；再加上同時擁有土地資產，長期持有兼具保值及增值潛力。

其次，台北市區少有辦公大樓全棟釋出，即便是指標商圈老商辦重建後，也多為企業保留自用、不會對外出售，這就顯現出內科全棟企業總部的稀有性及產品競爭力。

最後，林三智指出，企業入手企業總部，還可享大樓冠名權，強化品牌聲量與市場能見度。

林三智表示，以目前來說，信義全球資產手中銷售北市堤頂大道、舊宗路、基湖路等物件，吸引上市櫃企業、公司法人詢問，顯見市場對於內科大坪數等相關產品的需求熱度。

據信義全球資產統計，今年1月至7月上市櫃法人購置內科辦公產品交易量達118億元，大幅超越2024全年的79億元，包括統一超商、恆隆行、必應創造等今年都砸重金買樓。信義全球資產提供
據信義全球資產統計，今年1月至7月上市櫃法人購置內科辦公產品交易量達118億元，大幅超越2024全年的79億元，包括統一超商、恆隆行、必應創造等今年都砸重金買樓。信義全球資產提供

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