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台灣虎航再開新航線 每周兩班桃園直飛石垣島

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣虎航。報系資料照／記者黃仲明攝影
台灣虎航。報系資料照／記者黃仲明攝影

台灣虎航（6757）17日再開航新航線，桃園直飛石垣島，此航線也是目前直飛日本的第23個航點。台灣虎航董事長黃世惠表示，石垣島以其湛藍清澈的海水、潔白的沙灘與豐富的海洋生態聞名，素有「日本馬爾地夫」美譽。

為慶祝此航線首航，沖繩縣石垣市17日也在石垣島機場舉辦首航慶祝活動，並邀請黃世惠前往參與，與當地觀光及機場單位等多位貴賓代表彼此面對面交流且祝賀新航線順利啟航，期許未來能共同推動兩地的觀光發展。

黃世惠表示，石垣島以其湛藍清澈的海水、潔白的沙灘與豐富的海洋生態聞名，素有「日本馬爾地夫」美譽。透過此新航線，旅客僅需短短1個小時的飛行時間，即可輕鬆抵達這處海島秘境，盡情享受陽光與海的悠閒假期。

為了慶祝航線首航，今日所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，以及由沖繩單位特別準備的沖繩紀念布包乙個；另有親切的虎妞們於桃園國際機場的候機室和首航旅客合影。桃園-石垣島航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT-736，每周四、七的中午12:00自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT-737，每周四、七的下午14:50自石垣島機場起飛。

隨著航線拓展與運能提升，台灣虎航本週也迎來第24梯次客艙組員的報到，接下來將進行為期3個月的專業訓練，相信未來隨著新成員的加入，將為旅客帶來更優質的飛航體驗。

另外，為了便利旅客報到手續，即日起桃園國際機場、台中國際機場、高雄國際機場出發飛往日本、韓國、泰國之台灣虎航(航班代碼IT)營運航班，皆可使用網路自助報到服務。旅客可於航班表定起飛時間前 48 小時至 1 小時內辦理。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，現飛航30個航點、43條航線，提供民眾最豐富多元的選擇。

航線 石垣島 機場 台灣虎航

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