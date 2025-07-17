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高雄亞洲資產管理中心啟動 KPMG：國際資金看好轉型潛力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2025年高雄不動產重大交易。KPMG提供
2025年高雄不動產重大交易。KPMG提供

隨著亞洲資產管理中心正式啟用，加上民間參與公共建設金額突破493億元、躍居全台第一，以及日本半導體設備商搶進高雄市中心商辦市場並刷新租金紀錄，顯示國際資本與企業已將高雄視為具潛力的投資熱土。KPMG分析，從政策引導到產業升級，再到資金湧入，高雄正在迅速轉變為一座多元發展、具國際競爭力的現代都市。

KPMG畢馬威不動產董事總經理陳文正表示，政府長期規劃高雄轉型，如今藉由設立「亞洲資產管理中心專區」，高雄正從過去以製造為主的城市，逐步轉型為以資本運作為核心的新型態都市。包括半導體S廊帶、亞灣5G AIoT創新園區，以及台積電2奈米廠的落地，皆使得高雄從重工業城市進一步邁向科技、創新與金融交會的發展模式。

陳文正指出，透過法規鬆綁與行政程序簡化，政府正全力吸引國內外企業與資金進駐，形成資本與人才的磁吸效應，為高雄挹注長期成長動能。

安侯法律事務所合夥律師黃沛頌補充，亞洲資產管理中心專區預計試辦六個月至一年，視推動成果調整，目前已有35家金融機構表達進駐意願，未來可望快速吸引高階資產管理專業人力進駐，也將與金管會推動的資金回流與擴大投資台灣政策形成相輔相成的正向循環。

2024年高雄在民間參與公共建設的簽約金額高達493億元，為全台最高，代表企業對高雄未來的高度信心。KPMG畢馬威不動產協理林雅貞指出，高雄房價相對北部仍具優勢，投報率具吸引力，是投資人眼中的潛力市場。

對高資產族群來說，商用不動產更成為資產配置新焦點。KPMG家族辦公室主持會計師洪銘鴻提醒，高資產者投資不動產時，應同步規劃資金架構與稅務風險，以確保資產穩健增值。

不只金融機構與製造業者，高雄近來也吸引壽險業者整合通訊處據點，打造南部營運核心，強化服務與人力資源整合。另有大型建設公司以逾136億元購入鼓山區精華地段，預計興建2,000戶住宅，為南台灣史上單一土地交易最高價紀錄。

同時，日本半導體設備大廠也以年租金2,084萬元，承租高雄火車站商圈地標級商辦「福懋站前之星」整層頂樓，刷新當地辦公租金紀錄，凸顯高雄在國際科技業布局中的戰略價值。

KPMG黃致綺指出，2025年高雄的土地交易與商辦租賃金額都創下歷史新高，顯示不動產市場活絡，企業對高雄發展抱有高度信心。

陳文正補充，高雄不僅在產業重塑上持續推進，也積極運用TOD（大眾運輸導向發展）與TIF（增額稅收融資）等資金工具活化城市財源，加速基礎建設與公共空間再造。此外，亞洲資產管理中心的設立，也有望帶動綠色金融、REITs等資本市場產品的落地，為高雄注入長期金融活水。

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