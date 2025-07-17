華航、長榮航、星宇航空瞄準讓美國再次偉大商機 客運、貨運左右開弓

華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）瞄準「讓美國再次偉大」（MAGA）商機，客運、貨運左右開弓，成推升營收、獲利成長新動能；進入暑假旺季，客運表現旺，航空貨運價格又維持高檔，7月、8月營收有望再衝高。

華航、長榮航及星宇航空開闢北美的新航線，不只是服務台灣旅客，主力市場則是搶攻東南亞轉機商務客需求，轉機客的比重不斷拉升；根據航空業者統計，華航跟長榮航的北美航線載客人數中，已經有65%為轉機旅客，顯示轉機需求龐大。

航空貨運一直是航空業的金雞母，看好美國對各國關稅公布後，全球航空貨運物流移動大餅；美國總統川普的讓「美國再次偉大」全球航空客、貨運市場出現全新的商機，尤其初期美國的供應鏈不夠完整，各種新興的航空貨運求出籠，出現全新商機。

華航、長榮航及星宇航空都把目光放在美國市場，各家評估市場角度不同，開闢航線的區域也成為推升營收成長的秘密武器；長榮航10月3日直飛美國達拉斯，華航看好台積電（2330）設廠後的客、貨運需，預計第4季跟著台積電一起飛進鳳凰城；星宇航空也已經宣布2026年2月要開鳳凰城航線。

長榮航空在客運市場的布局瞄準亞洲轉機北美市場商機擴大航網布局，長榮航空10月3日起直飛美國達拉斯，成為唯一亞洲區航空公司營運德州雙航點航空業者，10月起長榮航空每周90班直飛北美9大航點，達拉斯預計初期為3班，預計年底就要增加到每天1班，屆時北美航班數會衝到94班，2026年持續增班北美線，每周總航班數將突破100班。

華航今年全面加碼布局北美市場，日前宣布將與全美內陸航班最多美國西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航成為西南航空在亞洲的首家合作對象，將間接飛進北美30個城市；近期也將會正式宣布將跟著台積電設廠腳步到鳳凰城開闢新航點；另外，2026年進駐紐約甘迺迪國際機場（JFK）全新打造的第一航廈（The New Terminal One at JFK）提升旅客往返紐約的方便度。

星宇航空也認為，美國總統川普讓美國再次偉大政策下，亞洲往北美的商務需求全面增加，成為國內最早宣布要跟著台積電設廠的鳳凰城開闢新航點，配合新機交機，預計將於2026年2月將飛進鳳凰城，預計每周提供3到4個航班。