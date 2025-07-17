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焦家買「台北之星」一坪269萬 登十大高價豪宅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北之星。圖／大家房屋提供
台北之星。圖／大家房屋提供

實價揭露，豪宅「台北之星」28樓以每坪單價約269萬元成交，創該豪宅實價新高，也擠入台北十大高價豪宅。根據謄本資料，該戶買方為宏昌欣業，經查與安豐集團焦家有關。

大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，該交易為私法人趕在平均地權條例修法前夕成交，近期市場不明，該社區是否續創高價，仍看政策態度。

根據實價登錄，該交易位處28樓戶，總坪數約184坪，2023年6月時以總價4億1,888萬元成交，扣除車位換算單價約269.1萬元，並標註為毛胚屋，此筆交易使該社區成為有實價以來單價排名第8高的豪宅。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該社區為北市指標性豪宅之一，樓下有知名百貨業者，且緊鄰捷運忠孝復興站，又位處東區商圈，近期成交單價站穩每坪200萬元，高樓層則在單價240萬元以上，惟近年受打房與限貸影響，研判此社區未來需有政策鬆綁，成交單價才能更上層樓。

觀察實價，北市前十名成交單價最高的豪宅雖動輒數億元，且成交單價基本站穩255萬元以上，但自2023年以來，該排行榜紋風不動，頂級豪宅少見新進者再創高單價。

賴志昶補充，北市近期少有高價豪宅再創新高價，主要原因有二，一是北市蛋黃核心地段新案推案量有限，且興建頂級豪宅的開發商多無急售壓力，使此類創高價交易近年日趨保守。

二是市場大環境受政策影響甚鉅，前有《平均地權條例》修法限制私法人購置住宅，後有央行限貸等因素，令豪宅單價難以續創新高。

對於高資產客戶過去偏好以私法人名義購屋，賴志昶分析，主要原因是為了未來傳承的安全性，因為高資產族群一旦發生繼承問題，持有多筆房地產產權可能變得複雜難解，甚至對簿公堂，進而影響資產處分效率，因此不少客群願意以私法人名義購入，讓未來資產能循公司制度進行處分。

惟《平均地權條例》修法上路後，限制私法人購屋，等同壓縮此類需求，讓部分高資產客戶寧可暫緩進場，這也是近期豪宅難創新高的原因之一。

北市歷年成交單價最高之十大豪宅。（表／住商機構提供）
北市歷年成交單價最高之十大豪宅。（表／住商機構提供）

豪宅 平均地權條例 實價登錄

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