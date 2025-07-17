新光三越發聲明闢謠董事施壓傳聞 吳東進當年挺吳昕達續任

針對媒體報導「2019年新光三越董事吳東進聯手日方股東，施壓時任總經理吳昕達下台」一事，新光三越董事長辦公室17日發出聲明，嚴正澄清報導內容與事實不符。

聲明指出，依照當時董事會章程規定，更換總經理須獲得三分之二、即九席董事的絕對多數同意才能通過，因此吳東進董事與日方股東在席次上並無足以主導決策的條件。聲明也強調，當時吳東進董事實際上是投下支持票，贊成吳昕達續任總經理。

新光三越表示，針對不實訊息有澄清的必要，盼外界勿以訛傳訛，以免影響公司內部董事及股東間的信任與合作關係。