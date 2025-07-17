長榮被逾60空服員檢舉 勞長洪申翰：不能因育嬰留停影響調薪

桃園市空服員職業工會15日召開記者會表示，有超過60名空服員申訴因育嬰留停，影響調薪。勞動部長洪申翰17日表示，育嬰留停，不能拿來作為僱主給予勞工不利對待的理由，勞動部已經有透過函釋很清楚的表達。

桃園市空服員職業工會表示，長榮航空有超過60名空服員申訴因育嬰留停，影響調薪。勞動部訴願會日前認定，「育嬰留停影響調薪」違反性別平等工作法，要求桃園市勞動局加速審理並依法認定違法，另請長榮航空盡速補還育嬰空服員的薪津、停止上訴。

洪申翰接受媒體聯訪時表示，這兩天有看到長榮公司對外表示，他們會提起司法救濟，這是當事人的權利，所以針對個案的細節，這邊就不多做評論。

洪申翰說，勞動部已經有透過函釋清楚表達，僱主不可以因為勞工申請育嬰留停與否來作為。不管是獎金、津貼發放，或是加薪，或是其他不利對待的依據，也就是「育嬰留停」不能作為僱主給予勞工不利對待的理由，這是非常清楚的。

洪申翰提到，勞動部的訴願會已經做出很專業的認定，地方政府認定僱主違法的判定並沒有不當。其實現在，少子化是台灣非常嚴肅的問題，希望僱主可以跟政府一起來營造，對於生育的勞工更友善的職場。